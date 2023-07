Prezidentem Asociace nájemního bydlení zůstává na další dva roky Vítězslav Vala

Do čela Asociace nájemního bydlení byl opět zvolen stávající prezident Vítězslav Vala ze společnosti Luka Development. Prezidentem asociace bude další dva roky.

„Pro mě osobně je to potvrzení, že asociace jde správným směrem. Rozšiřuje se nám členská základna, daří se nám zastupovat zájmy malých i velkých pronajímatelů, určovat trendy i připravovat legislativní změny. Je pro mě velkou výzvu dynamiku rozvoje asociace udržet,“ uvedl Vala.

Staronový prezident asociace stál za vybudováním projektu Luka Living v Praze 13. Zároveň je také ředitelem strategie a předsedou představenstva společnosti Siko koupelny a jedním ze zakládajících členů neziskové organizace Family Business Network, která si dává za cíl podporovat a rozvíjet středně velké a velké české rodinné firmy. Součástí neziskové organizace jsou kromě společnosti Siko také firmy Crocodille, Hopi, Kofola, NWT, Renomia, či Sulko.

Nové členky prezidia

Členská schůze asociace zvolila také dvě nové členky prezidia, Hanu Formánkovou a Zuzanu Chudoba.

Formánková pracuje jako projektová manažerka developera CIB, který pronajímá byty například v pražské Libuši ve čtvrti Písnice nebo v Liberci v Rochlicích. Chudoba je zakladatelkou poradenské společnosti v oblasti nájemného bydlení BTR Consulting.

Asociace nájemního bydlení byla založena v roce 2020 a sdružuje 11 majitelů rezidenčních bytů v České republice, kteří vlastní více než 55 tisíc nájemních bytů po celé republice. Za cíl si dává podporovat rozvoj kvalitního nájemního bydlení v Česku a sdílet zkušeností členů s odbornou i laickou veřejností.

