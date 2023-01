Fotogalerie: Přes půl miliardy pošle vláda na obnovu brownfieldů. Nejvíc na Vysočinu

Jedenadvacet projektů na revitalizaci brownfieldů podpoří ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) částkou přes půl miliardy korun. Podívejte se na vybrané projekty.

Reklama

Mezi projekty převažují renovace, jedna čtvrtina záměrů pak počítá s demolicí a výstavbou nových energeticky účinných budov. Nejvíce vynikly projekty z kraje Vysočina, který poslal do pomyslného souboje o dotace hned šest projektů. Uspěly tři z nich: Světlá nad Sázavou, Valeč u Hrotovic a Herálec.

Na některé z nich se podívejte do následující galerie.

MPO letos obdrželo rekordní počet přihlášek, komise vybírala z celkem 35 projektů. Díky novému nastavení se historicky poprvé mohly přihlásit obce z celé České republiky a žádat o dotace na tzv. multifunkční projekty. Ty vedle podnikatelského využití umožňují například i výstavbu obecních bytů, které vzniknou v několika podpořených lokalitách.

Počet podaných žádostí překročil stanovený milník Národního plánu obnovy. Podpořeny budou projekty v celkové investiční hodnotě přes 914 milionů korun, přičemž dotace pokryjí necelých 58 procent nákladů.

Reklama

Stát dá tři miliardy na brownfieldy. Ale projekty si musí pospíšit Reality Skoro tři miliardy korun by měly pomoci obnově zanedbávaných a nevyužívaných nemovitostí, jako jsou třeba bývalé průmyslové areály. Státní fond podpory investic (SFPI) na to chce rozdělit evropské peníze z Národního plánu obnovy (NPO) v novém dotačním programu Brownfieldy. Peníze je nutno za přísnějších „zelených" kritérií vyčerpat rychle do poloviny roku 2026, uvedla ředitelka SFPI Hana Pejpalová. Program bude jako nařízení schvalovat ve středu vláda. ČTK Přečíst článek

Brownfieldy: Černé díry na mapě Česka. Dřímá v nich potenciál k výstavbě až 40 tisíc bytů Reality Přes 106 kilometrů čtverečních, což je zhruba rozloha Hradce Králové, do takové plochy se rozprostírají tuzemské brownfieldy. Téměř 30 procent z těchto ploch je vhodných k bydlení, dalších 39 procent pak lze využít pro komerční výstavbu, tvrdí analýza CzechInvestu. Petra Jansová Přečíst článek