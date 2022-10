Praha 5 se rozroste o dalších 170 bytů v rezidenčním projektu Semerínka

V bývalé průmyslové zóně na Praze 5 vyroste nový bytový projekt Semerínka. Rezidenční dům se 170 byty tam plánuje postavit architektonická a projekční kancelář Obermeyer Helika. Nyní čeká na změnu územního rozhodnutí a vydání stavebního povolení.

Praha 5 pomalu ale jistě mění své dřívější průmyslové zóny v obytné a polyfunkční čtvrti. Nově se v městské části Radlice připravuje i rezidenční projekt Semerínka od architektonické a projekční kanceláře Obermeyer Helika. Obytný komplex čtveřice domovních bloků by měl nabídku bytů na trhu rozšířit zhruba do tří let o dalších 170 bytových jednotek a 216 garážových stání. Momentálně se čeká na vyjádření úřadů poté, co generální projektant stavby, společnost Obermeyer Helika, odevzdal dokumentaci pro změnu územního rozhodnutí a pro stavební povolení.

Podle vyjádření investora projektu společnosti Semerínka se rezidenční dům začne stavět pravděpodobně už v příštím roce. Hotovo by mělo být pak do 27 měsíců, uvádí zpráva investora.

Autorem architektonického návrhu bytového komplexu je David Chmelař ze studia Chmelař architekti, které na českém trhu působí už od roku 1998. Solitérní stavba je podle nich řešena čtyřmi různě vysokými a propojenými bloky, které citlivě kopírují členitý terén. „Výška prvního bloku tak určuje výchozí výšku objektu, každý další blok je pak o něco vyšší a zároveň kratší. Výsledkem je skutečnost, že si bloky vzájemně nestíní, a nabízí nerušený výhled na Prahu a do okolní zeleně,“ uvádí zpráva.

Semerínka Vizualizace nového projektu v Praze 5 Radlicích od Obermeyer Helika. Se svolením Obermeyer Helika

Celý objekt bude mít sdílený společný dvoupodlažní suterén a vnitroblok s komunitní zahradou i zázemím pro rodiny s dětmi. Celková zastavěná plocha objektu Semerínka by měla být 4300 metrů čtverečních. Při projektování rezidence se nezapomnělo ani na speciální zajištění objektu v oblasti požární ochrany pro parkování elektromobilů a dalších aut s alternativními pohony. Projekt byl navíc vytvořen ve 3D, což umožnilo podle hlavního inženýra projektu Libora Stránského ze společnosti Obermeyer Helika zajistit i vyšší míru koordinace činnosti všech dodavatelů.

Obermeyer Helika patří k největším architektonickým, projekčním a stavebně-poradenským kancelářím v ČR. Na českém i slovenském trhu je jedním z lídrů projektování ve 3D a modelování staveb systémem BIM. Do širokého portfolia projektů, na kterých se společnost podílela, náleží rezidenční komplexy, obchodní centra, kancelářské budovy, budovy pro státní správu, kulturní instituce, objekty sloužící zdravotnictví a lázeňství, církevní objekty, stavby pro školství, průmyslové a logistické areály i stavby dopravní infrastruktury a letišť.

