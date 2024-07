Potvrzeno. Realitní magnát Vítek manipuloval při převzetí Orca trhem

Lucemburský soud definitivně potvrdil závěry lucemburské Komise pro dohled nad finančním trhem (CSSF), podle nichž se firmy Radovana Vítka při ovládnutí developera Orco dopouštěly manipulací. Informaci přinesl server Seznam Zprávy.

Vítek patří mezi nejbohatší Čechy a kontroluje realitní společnost CPI Property Group. Podle CSSF se při převzetí firmy Orco tajně domlouval s jejím zakladatelem Jeanem-Francoisem Ottem. V letech 2012 až 2016 tak manipuloval s cenou akcií, aby za kupovaný majetek zaplatil méně. Podle regulátora přitom porušoval právní předpisy a mohl poškodit ostatní akcionáře, píše server Seznam Zprávy.

Verdiktem soudu, proti němuž se nelze odvolat, podle serveru končí sedmiletá právní bitva Radovana Vítka proti rozhodnutí komise. Ta v kauze nepřátelského převzetí Orca vydala několik rozhodnutí v roce 2017, přičemž Vítkovi udělila správní pokutu v nezveřejněné výši.

„V roce 2017 udělila CSSF správní pokutu akcionářům společnosti CPI FIM, dříve Orco Property Group. Tuto pokutu akcionáři napadli. Skupina CPI PG se na této akci přímo nepodílela a s naším regulátorem udržuje pravidelný, konstruktivní a plně transparentní dialog,“ uvedl podle serveru mluvčí CPI Property Group Jakub Velen.

Vítek podle serveru převzal nejcennější majetek společnosti Orco. Jde například o pozemky u metra Nádraží Holešovice, kde se má stavět nová městská čtvrť, a mnoho dalších nemovitostí.

