Penta koupila další čtyři zařízení pro pacienty s Alzheimerem

Skupina Penta nadále posiluje síť domovů pro seniory. Do rodiny Alzeheimer Home přibydou další čtyři zařízení. Poslední akvizicí chce zvyšovat standardy služeb.

Do sítě sítě Alzheimer Home společnosti Penta Hospitals přibydou další čtyři zařízení v Minkovicích, Boskovicích, Kamenici nad Lipou a v Sychrově dosud spadající pod společnost Benevita. Výši transakce žádná ze stran nechtěla komentovat.

„Akvizice je součástí dlouhodobé strategie naší společnosti. V jejím rámci chceme nejen postupně posilovat pozici skupiny, ale především dál rozvíjet rozsah i standardy poskytovaných služeb. Mezi další cíle patří také prohlubování synergie mezi jednotlivými zařízeními i společnostmi skupiny,“ říká Barbora Vaculíková, generální ředitelka skupiny Penta Hospitals.

Ve všech případech jde o moderní objekty. Nejstarší z nich je domov v Sychrově, nacházející se v těsné blízkosti tamního zámku, který byl otevřen v roce 2019. Ostatní zařízení jsou zcela nová a zahájila svou činnost v letošním roce.

Penta Hospitals CZ je součástí holdingu Penta Hospitals International, pod níž spadá 30 nemocnic a více než 40 dalších zdravotnických zařízení. V České republice Penta Hospitals provozuje nemocnice, ambulantní zdravotnická zařízení a síť specializovaných center péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou i polikliniky. Vlastníkem holdingu je investiční skupina Penta.

