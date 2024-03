Otevřený dopis ministrovi. Nebourejte ho, oroduje známý architekt za nádraží v Kladně

Už na začátku února bylo jasno. Kladenské nádraží vzhledem k jeho technickému stavu bude nejrozumnější zbourat. Nejen Kladeňáci ale chtějí osud budovy z konce 19. století zvrátit. V otevřeném dopise ministrovi dopravy o to žádá i přední český architekt, který se podílel na stavbě vysílače na Ještědu.

„Kladenské nádraží (právě tak jako nedávno příkladně renovované nádraží Praha - Vršovice) je téměř školním příkladem „zlaté éry" rakouskouherských železnic. Jeho demolice by byla nenahraditelnou a našim potomkům těžko vysvětlitelnou ztrátou,“ píše v otevřeném dopisu švýcarský architekt s českými kořeny Mirko Baum ministrovi dopravy Martinovi Kupkovi.

Architekt, který pracoval v týmu Karla Hubáčka při navrhování Ještědu, není jediným, kdo proti demolici nádraží na Kladně bojuje. Zachovat historickou budovu se snaží i online petice, jejíž autorkou je kladenská opoziční zastupitelka Anna Gamanová (STAN), rovněž architektka.

V případě demolice iniciativa vyzývá Správu železnic k vypsání otevřené architektonické soutěže na budovu novou. „Jen soutěž zajistí výběr z kvalitních alternativ architektonického i funkčního řešení,“ píše se v petici. Tu zatím podepsalo přes 1200 lidí.

Takto má vypadat nová budova nádraží v Kladně. Se svolením Správy železnic

Budova akorát k demolici

Podle původních plánů měly být z nádraží zachovány alespoň obvodové zdi, historická budova není památkově chráněna. Po detailnějším průzkumu se ale podle vedení Správy železnic ukázalo, že technický stav objektu je velmi vážný a že výstavba nové budovy bude nejlepším možným řešením.

Studii zpracovalo na základě zadání Správy železnic architektonické studio Jakub Cigler Architekti.

Kladenský železniční úsek je částí trati mezi Kladnem, Prahou a pražským letištěm Václava Havla. Zahájení provozu v Kladně Správa železnic plánuje na září příštího roku.

