Nastal správný čas na koupi chalupy? Možná, na trhu je jich dost

Jak se dostat k vlastnímu bydlení ve městě? Třeba prodejem chaty či chalupy. Průměrná cena rekreačního objektu totiž hypoteticky může pokrýt více než polovinu nákladů na nákup bytu ve většině regionů. Navíc podle dat Bezrealitky právě teď nastal vhodný čas na prodej.

„Kdo bude připraven, může mít štěstí a přes léto ještě prodat. Přes jarní pokles zaznamenáváme asi třetinový nárůst zájemců, ale stále se bavíme o malých číslech a rozhodně se jedná jen o dočasnou vlnu,“ zmiňuje Martin Ponzer, šéf digitální realitní služby Bezrealitky.

Zájem o nákup totiž oproti jaru mírně vzrostl, ve srovnání s loňským rokem je ale nákupujících méně. Loni v létě mělo zájem o koupi chaty či chalupy průměrně šest lidí. Na jaře se podle dat platformy o jednu rekreační nemovitost zajímalo v průměru mezi třemi až čtyřmi lidmi, v polovině roku to bylo okolo pěti lidí. Už tradičně se potenciální kupci poohlíží po objektech v dobrém stavu a zajímavé lokalitě.

„Nejlépe se prodávají chaty do hodiny jízdy od větších měst, v blízkosti vodních ploch, lesů, cyklostezek a horských oblastí. Například Lipensko, Posázaví nebo horské lokality jako Jizerské hory, Krkonoše či Šumava, které jsou ale cenově výš, a poptávka zde bývá selektivnější,“ říká Ondřej Mašín, šéf Bidli.

Ceny chat a chalup nadále rostou

Cenu ale podle Ponzera neovlivňuje pouze lokalita. „Každá chata, i když jde o jednu lokalitu, nabízí jiné možnosti. Záleží tedy jen na vyjednávání majitele i zájemce. Prodej rekreačního objektu je práce spíše na měsíce než týdny a vždy musí začít tím hlavním - kalibrací ceny,“ dodává Ponzer.

I přes nižší poptávku však před letošní sezonou stouply nabídkové ceny. Průměrná chalupa – tedy v libovolném stavu – se dnes nabízí za zhruba 3,2 milionu korun. U objektů bez nutnosti generální rekonstrukce v prémiových lokalitách mohou ceny vyšplhat až k úrovni 6,4 milionu korun. Segment malých chat se stabilizoval zhruba na 850 tisících u průměrného objektu a 1,6 milionu u nejlukrativnějších lokalit.

Z dat Bezrealitky zároveň vyplývá, že roste počet nabízených nemovitostí, nabídka bude nejvyšší za posledních pět let. Už na podzim by se mohl trh mírně přiklonit ke kupcům. „Prodávající se budou muset smířit s tím, že jeho chatě nebo chalupě bude konkurovat výrazně více nemovitostí. A to s sebou nese tvrdší vyjednávání o ceně,“ dodává Ponzer.

V Česku je odhadem více než 400 tisíc rekreačních objektů, ať už jde o chaty, chalupy nebo zahradní domky. Při průměrné nabídkové ceně 3,2 milionu korun pak majetek Čechů v tomto typu nemovitostí přesahuje 1,2 bilionu korun.

