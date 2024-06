OBRAZEM: Krásný výhled i obří zábavní centrum. Podívejte se do obchodního domu Máj

Zrekonstruovaný obchodní dům Máj na rohu Národní a Spálené ulice v Praze bude mít vedle obchodů a restaurací i zábavní centrum a střešní vyhlídkovou terasu. Navštívit bude možné devět pater a 17 tisíc metrů čtverečních plochy. Rekonstrukce začala v polovině roku 2022 a stála 4,5 miliardy korun. Realizovala ji stavební firma Metrostav. Oficiálně se pro veřejnost otevře v pondělí 24. června.

V prvním podzemním patře bude prodejna Tesco. První a druhé patro obsadí restaurace a kavárny, ale také například květinářství, různé doplňky nebo drogerie. V části restaurací a rychlého občerstvení bude sídlit například Popeyes, Burger King, Banh Mi, Prima Bašta, MiSushi a Amerikanos. Součástí bude přibližně 750 míst k sezení.

Obří zábavní centrum

Ve třetím a čtvrtém patře bude zábavní centrum. V oddělení Levels budou například stovky počítačových arkádových her, závodní simulátory, minigolf, šipky či biliár. V pátém patře se pak pro menší děti otevře zábavní park Lvíčkov. Šesté patro bude zasvěcené historické expozici Back in Time (Zpátky v čase) a do sedmého patra bude moci fanoušci superhrdinů a komiksů jít navštívit obchod Heroes Park.

V osmém patře otevře restaurace Fly Vista s výhledem na Prahu a v posledním devátém patře byly vystavěny panoramatické terasy. Ty budou ve výšce 40 metrů nad zemí a podle zástupců obchodního domů půjde o nejvyšší vyhlídku v okolí. Výš už je podle nich jenom střecha blízkého kostela Panny Marie Sněžné, která je ale pro veřejnost nepřístupná.

Kritika motýlů

Na fasádu obchodního domu Máj na pražské Národní třídě dělníci už dříve namontovali dva několikametrové pohyblivé motýly od výtvarníka Davida Černého s trupem napodobujícím stíhačku spitfire. Pražští památkáři umístění plastik na Máj povolili na jeden rok. V uplynulých týdnech instalaci kritizovali někteří odborníci.

Obchodní dům vznikl na místě novogotického Šlikova paláce podle návrhu Miroslava Masáka, Johna Eislera a Martina Rajniše z libereckého ateliéru SIAL, který v roce 1968 založil autor ještědského vysílače Karel Hubáček. Máj se zákazníkům otevřel 21. dubna 1975. V roce 2006 prohlásilo ministerstvo kultury dům kulturní památkou.

Vlastníkem objektu je od začátku roku 2019 developerská společnost Amadeus Real Estate. Mezi její současné největší projekty patří vedle Máje také Ameside v Plzni, kde připravuje výstavbu nové městské čtvrti. V Praze společnost dále vlastní a provozuje například kancelářské a obytné prostory ve Vlastině ulici v Praze 6 nebo rekonstruovala svůj objekt Paláce Bristol v Dlouhé ulici. Dále připravuje bytové projekty například ve Stodůlkách. Vlastníky společnosti jsou bratři Václav a Martin Klánovi.