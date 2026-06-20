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newstream.cz Reality OBRAZEM: Gehryho pražská ikona slaví 30 let. Tančící dům stále nemá mnoho konkurentů

OBRAZEM: Gehryho pražská ikona slaví 30 let. Tančící dům stále nemá mnoho konkurentů

Tančící dům
ČTK
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Tančící dům slaví 30 let od zahájení zkušebního provozu. Podle historika architektury Richarda Biegela patří dodnes k výjimečným novostavbám, s nimiž se v Česku může měřit jen několik málo realizací.

Tančící dům na rohu pražského Rašínova nábřeží a Jiráskova náměstí patří i po 30 letech mezi nejvýraznější novostavby v Česku. Podle historika architektury Richarda Biegela, který vede Ústav pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, s ním snese srovnání jen zlomek staveb vzniklých po roce 1989.

9 fotografií v galerii

Za podobně silné realizace považuje například Zlatý Anděl na pražském Smíchově od francouzského architekta Jeana Nouvela nebo hotel Metropol na Národní třídě od Marka a Štěpána Chalupových. Tančící dům zahájil zkušební provoz před 30 lety, 20. června 1996. Do plného provozu byl uveden v říjnu téhož roku.

9 fotografií v galerii

Star-architektura

Stavba Franka Gehryho a Vlada Miluniće podle Biegela otevřela v Praze téma architektury slavných jmen, takzvané star-architektury. „Je třeba říci, že to je víc Gehry než Milunić. Vlado Milunić domu dal ideu expresivní stavby, která láme okovy dějin. Ale vizuální stránka, koncept vlnité fasády a oken je Gehryho model,“ uvedl Biegel.

Tančící dům podle něj vznikl v době, kdy známí architekti chtěli v Praze skutečně tvořit a vést dialog s místem. Podobně hodnotí i Nouvelův Zlatý Anděl na Smíchově. Ten podle Biegela dobře reagoval na industriální charakter čtvrti i na její rozvolněnou strukturu. „Zlatý Anděl je jedna z nejlepších realizací, která tady vznikla,“ řekl historik.

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Za mimořádně kvalitní považuje také hotel Metropol naproti obchodnímu domu Máj na Národní třídě. Stavba z roku 2006 podle něj chytře zapadla do uliční fronty a svou fasádou odkazuje na funkcionalismus. Další srovnatelné příklady by Biegel hledal například v Litomyšli nebo v Brně.

Historik zároveň upozorňuje, že role hvězdných architektů se od 90. let změnila. Jako příklad zmiňuje projekt u Masarykova nádraží spojený se jménem Zahy Hadid. Podle Biegela tam slavné jméno pomáhá zaštiťovat efektní kancelářskou budovu, zatímco Tančící dům má měřítko odpovídající svému místu a je součástí řady okolních domů.

Masaryčka od Zahy Hadid ČTK

„Rozdíl je hlavně v tom, že v 90. letech chtěli velcí architekti tvořit v Praze, vedli dialog s místem a městem. Teď prostě velká jména slouží legitimizaci kýčovitých, efektních zásahů,“ uvedl Biegel. Podle něj nejde jen o Prahu, podobný přístup je vidět i v Bratislavě a dalších městech po celém světě.

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To, že vznik Tančícího domu nebyl samozřejmý, připomněla letos výstava přímo v budově. V první polovině 90. let se o projektu vedly ostré, ale věcné debaty. Mezi jeho zastánce patřil například architekt Josef Pleskot. „Politicko-společenská situace tomu tehdy hodně dopřávala, teď vidím, že by to šlo hůře než tenkrát,“ řekl při zahájení výstavy.

Rozporuplné reakce vyvolával dům i mezi Pražany. Herečka Jitka Asterová, která tehdy bydlela jen pár kroků od parcely, kde stavba vznikla, vzpomínala, že si Tančící dům zamilovala hned. Doma ale podle ní vyvolával spory. „Moji rodiče byli znechucení a tvrdili, že se to sem vůbec nehodí,“ uvedla.

Nakonec podle ní sehrál roli příběh stavby. Když otci vysvětlila, že inspirací byli tanečníci Fred Astaire a Ginger Rogersová, změnil názor. „Tak to se mi ta stavba docela líbí,“ vzpomínala Asterová na jeho reakci.

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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České letouny jako lovci dronů. Babiš chce pro Ukrajinu Skyfoxy

L-39NG Skyfox
Aero, užito se svolením
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nst

Ukrajina by mohla získat české letouny L-39NG Skyfox pro výcvik pilotů i boj s ruskými drony. Podle portálu Defense Express chce premiér Andrej Babiš navrhnout, aby nákup zaplatily evropské země, které Kyjevu dodaly stíhačky F-16.

Český premiér Andrej Babiš chce podle ukrajinského specializovaného portálu Defense Express spolu s ukrajinskými představiteli navrhnout evropským partnerům nákup českých cvičných bojových letounů L-39NG Skyfox pro Ukrajinu. Financovat by je měly země, které Kyjevu předaly stíhačky F-16.

Návrh by měl podle serveru směřovat k Norsku, Dánsku, Nizozemsku a Belgii. Ukrajina by mohla získat deset strojů, což odpovídá zhruba jedné letce.

Letouny L-39NG Skyfox by ukrajinské letectvo mohlo využít nejen k výcviku pilotů, ale také k obraně proti ruským dronům typu Šáhed, které Moskva vyrábí pod názvem Geraň-2.

CA-1 Europa
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Nová éra vzdušného boje. Stíhačky mají doprovázet drony s umělou inteligencí

Zprávy z firem

Evropské a americké zbrojovky zrychlují vývoj nové generace bezpilotních systémů, které mají doprovázet bojové letouny. Takzvané wingman drony mají létat po boku pilotovaných stíhaček, nést senzory, rušičky i zbraně a rozšiřovat jejich schopnosti. Podle agentury Reuters se tato technologie stala jedním z hlavních témat berlínského aerosalonu.

nst

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Zakázka za miliardy

Defense Express odhaduje cenu zakázky na 250 až 300 milionů dolarů, tedy zhruba 5,3 až 6,3 miliardy korun. Vychází přitom z dřívějších kontraktů na pořízení těchto letadel. Server zároveň upozorňuje, že podle zkušeností z českých a maďarských zakázek by první stroje mohly Ukrajině dorazit nejdříve v letech 2028 až 2029.

Aero L-39 Skyfox

10 klíčových informací

Český proudový cvičný a lehký bojový letoun nové generace, známý také jako L-39NG.

01 Původ Navazuje na úspěšný československý L-39 Albatros a představuje jeho moderní pokračování.
02 Výrobce Vyvíjí a vyrábí ho Aero Vodochody Aerospace v České republice.
03 Určení Slouží hlavně pro pokročilý výcvik pilotů, ale zvládne i lehké bojové a taktické mise.
04 První let Prototyp poprvé vzlétl 22. prosince 2018.
05 Posádka Letoun je dvoumístný — obvykle pro instruktora a žáka.
06 Motor Pohání ho jeden motor Williams International FJ44-4M.
07 Rychlost Maximální rychlost dosahuje přibližně 907 km/h.
08 Dolet Dolet činí zhruba 1 900 kilometrů podle konfigurace a profilu letu.
09 Výzbroj Může nést výzbroj nebo další vybavení na závěsnících pod křídly.
10 Role v armádě Hodí se pro výcvik, průzkum, hlídkování i lehkou podporu pozemních sil.
Zdroj: Wikipedia · Aero Vodochody. Technické údaje se mohou lišit podle konfigurace letounu.

Lovec dronů

L-39NG Skyfox vyrábí Aero Vodochody. Letoun vznikl jako modernizovaná verze cvičného stroje L-39 Albatros. Podle Defense Express získal Skyfox v roce 2025 výzbroj zahrnující kulomety a řízené rakety ráže 70 milimetrů.

„Díky tomu se cvičný a bojový letoun L-39NG Skyfox proměnil v opravdového lovce dronů, což je pro Ukrajinu vynikající zpráva,“ píše server. Ukrajinské letectvo zároveň hledá náhradu za dosluhující cvičné letouny L-39 Albatros ze sovětských časů.

Miliardový sen o evropské superstíhačce padá

Miliardový sen o evropské superstíhačce padá

Zprávy z firem

Měl to být symbol evropské obranné spolupráce a nástupce francouzských Rafalů i bitevníků Eurofighter. Jenže projekt FCAS podle DPA narazil na vleklé spory mezi hlavními firmami. Nová evropská stíhačka šesté generace tak nakonec nevznikne.

nst, ČTK

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Aero Vodochody v lednu předalo státnímu podniku LOM Praha pátý cvičný letoun L-39 Skyfox pro výcvik českých pilotů v pardubickém Centru leteckého výcviku. Do konce letošního roku chce dodat další tři stroje.

Předloni Aero dodalo sériově vyrobené stroje L-39 Skyfox Vietnamu a loni pokračovalo v dodávkách pro maďarské letectvo. Do Maďarska už předalo osm z 12 objednaných letounů, zbývající čtyři mají následovat v roce 2028.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Konec starých časů? Pražský Deer ukazuje, že zvěřina může být lehká, moderní i překvapivě letní

Konec starých časů? Pražský Deer ukazuje, že zvěřina může být lehká, moderní i překvapivě letní
Deer Restaurant, užito se svolením
Petra Martínková
Petra Martínková

Zvěřina nemusí znamenat jen podzim, těžké omáčky a dávno zašlou slávu loveckých hostin. Pražský Deer Restaurant ukazuje, že daněk, jelen nebo kanec mohou na talíři působit lehce, moderně a překvapivě letně.

Když se řekne zvěřina, vybaví se mi podzim. A spolu s ním film Konec starých časů. Zašlá šlechtická sláva, dlouhé hostiny, hony a kuchyně, ve kterých se připravují syté omáčky a pečeně. Zvěřina pro mě vlastně vždycky patřila spíš do minulosti. Jenže pak jsem poznala Deer Restaurant. A ten tohle paradigma v okamžiku změnil. Šéfkuchař Lubomír Dolejš tu s lehkostí dokazuje, že zvěřina nemusí být reliktem starých časů ani synonymem sychravých podzimních dnů. Naopak. Pod jeho rukama je moderní, svěží a natolik sebevědomá, že na ní lze bez obav postavit koncept celé restaurace.

Carpaccio z daňka pak jemně dolaďují nakládané lišky, kaštanový krém a ostružinový gel. Daňčí maso je v této kombinaci delikátnější než jelen a méně výrazné než divočák. Interiér Deeru vypráví podobný příběh jako zdejší kuchyně. Vychází z lovecké tradice, ale interpretuje ji současným, moderním způsobem. Dřevěné obložení a myslivecké artefakty u vstupu připomínají svět aristokratických honů. Ale skutečné překvapení čeká uvnitř. Prosklené atrium. To díky vzrostlým stromům a záplavě denního světla působí neuvěřitelně příjemně - jako tichá, slunečná, zelená oáza klidu uprostřed turistického centra 9 fotografií v galerii

V historickém Domě u dvou jelenů v Michalské ulici, jen pár kroků od Staroměstského náměstí, stojí hotelová restaurace, která by na první pohled klidně mohla zapadnout do turistického kontextu staré Prahy. Kdyby se tak stalo, byla by to ale velká škoda.

Za zdejší kuchyní stojí už čtvrtým rokem šéfkuchař Lubomír Dolejš, který prošel podniky jako Restaurace U Malířů, Obecní dům nebo Šípek Bistrot. Právě jeho rukopis je v Deeru patrný na první ochutnání. Nenajdete tu turistickou verzi guláše a svíčkové, ani samoúčelné gastronomické exhibice. Dolejš místo toho vsadil na surovinu, která byla po staletí součástí české kuchyně, ale dnes ji mnoho restaurací opomíjí – na zvěřinu.

FOODSTREAM DOPORUČUJE

DEER RESTAURANT

📍 Michalská 436/19, 110 00 Praha 1 – Staré Město
Otevřít v Google Maps

Krém z topinamburů, uzená srnka i delikátní daněk

Zvěřina provází lidstvo od nepaměti. Po staletí bývala symbolem prestiže a bohatství, servírovala se na šlechtických hostinách a zdobila tabule královských dvorů. Dnes si však získává oblibu z jiných důvodů. Je bohatá na bílkoviny a obsahuje méně tuku než běžné hovězí či vepřové. Šéfkuchař Dolejš ji tu navíc neskrývá pod těžkými omáčkami ani složitými úpravami – naopak sází na její přirozenou čistotu, lehkost a výrazný, charakteristický tón.

Zvěřinu v Deeru potkáte nejen v místních signature jídlech, ale třeba i v polévkách. Těm dominuje chuťově nesmírně zajímavý a netradiční krém z brambor a topinamburů s lanýži, rozmarýnovým olejem a kroketou z kachního masa. Jeho chuť je lehká, voní lesem a hladkou krémovost skvěle narušuje typický, jasně rozpoznatelný tón kachního masa. Kdo dává přednost čirým polévkám, může zvolit silný zvěřinový vývar s julienne z kořenové zeleniny a zvěřinovými raviolkami.

A „divoká“ pak vládne i předkrmům. Jelení mousse s uzenou srnčí kýtou, kterou si šéfkuchař sám nakládá i udí, doplňují brusinkové pyré, kaštanové želé a bylinková drobenka. Carpaccio z daňka pak jemně dolaďují nakládané lišky, kaštanový krém a ostružinový gel. Daňčí maso je v této kombinaci delikátnější než jelen a méně výrazné než divočák. Ve své syrové podobě připomíná kvalitní hovězí carpaccio, ale oproti němu má lehce nasládlou, jakoby minerální chuť. Nakládané lišky mu dodávají příjemnou kyselost i jemnou zemitost, zatímco kaštany celý pokrm zjemňují a doplňují ho o máslový, lehce oříškový tón.

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Dvě tváře jednoho jelena

Hlavní chody se soustředí na čtveřici toho nejlepšího, co české lesy nabízejí – daňka, jelena, kance a muflona. Posledního jmenovaného můžete ochutnat v podobě medailonků bramborami dauphinoise, restovanými houbami shimeji a silnou omáčkou demi-glace. Kančí plec zase Lubomír Dolejš připravuje na višních s divokou brokolicí a máslovými noky. Maso má hlubší a intenzivnější chuť než běžné vepřové, je krásně šťavnaté a přirozeně nasládlé. Višně dodávají lehkou sladkokyselost, která zvěřinu odlehčuje. Divoká brokolice pak funguje jako perfektní osvěžující protiváha k bohatému masu a máslové příloze.

Místním signature pokrmem, na který je po právu sám šéfkuchař nejvíce hrdý, je jelení hřbet s bramborovými noky plněnými jelení plecí a pyré z kořenové zeleniny ovoněné jalovcem.

Právě na tomto jídle Dolejš ukazuje zvěřinu v její nejlepší možné formě. Růžový a dokonale křehký jelení hřbet s elegantní, koncentrovanou chutí, doplňují bramborové noky plněné pomalu taženou plecí, která pokrmu dodává další vrstvu textury i chuti. Zatímco hřbet je jemný a noblesní, plec ukrytá v noku je výraznější, šťavnatá a přináší drsnější podtón. V jednom jídle tak můžete ochutnat dvě různé tváře stejného zvířete. Pyré z kořenové zeleniny pak do jídla vnáší přirozenou sladkost mrkve, petržele a celeru, která se zvěřinou skvěle funguje.

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Kdysi se věřilo, že Staroměstské náměstí střeží duch staré Prahy. Města vzdělanců, hospodských vypravěčů a alchymistů, kteří dokázali z obyčejných věcí vykouzlit zázraky. Dnes je těžké ho mezi davy turistů zahlédnout. Přesto tam stále je. Najdete ho hned naproti orloji – v restauraci „420“ michelinského šéfkuchaře Radka Kašpárka.

Petra Martínková

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Slunečná oáza v uspěchaném městě

Interiér Deeru vypráví podobný příběh jako zdejší kuchyně. Vychází z lovecké tradice, ale interpretuje ji současným, moderním způsobem. Dřevěné obložení a myslivecké artefakty u vstupu připomínají svět aristokratických honů, ale skutečné překvapení čeká uvnitř.

Když totiž projdete vnitřní restaurací až na konec, narazíte na prosklené atrium. To díky vzrostlým stromům a záplavě denního světla působí neuvěřitelně příjemně – jako tichá, slunečná, zelená oáza klidu uprostřed turistického centra. Jako místo, kde přece jen na chvíli zapomenete na rychlé tempo současného světa a necháte se, dost možná, na chviličku unést krásou dávno uplynulých časů…

Na první pohled se Deer možná může zdát jako jedno z mnoha míst, která v centru Prahy spoléhají na svou adresu. Ve skutečnosti je ale důkazem, že tradice nemusí znamenat jen nostalgické ohlížení se zpátky. Že zvěřina má na moderní pražské gastro scéně rozhodně své pevné místo. A že konec starých časů může někdy znamenat začátek něčeho mnohem zajímavějšího…

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VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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