„Trenažér“ pro budoucí piloty F-35 vzlétl. Jejich výcvik začne do roka

Aero Vodochody ve středu představilo při ukázkovém letu první stroj L-39NG vyrobený pro státní podnik LOM Praha. Letoun poslouží k výcviku budoucích českých pilotů amerických letounů páté generace F-35. Do konce letošního roku by Aero mělo dodat podniku dva letouny a další dva do poloviny roku 2025. Novinářům to řekl ředitel Aera Viktor Sotona.

„Letoun je komplexní a nákladově efektivní výcviková platforma, která je optimálním řešením pro základní a pokročilý výcvik budoucích stíhacích pilotů české armády, kteří budou využívat letoun páté generace F-35A Lightning II,“ uvedl Sotona.

První piloti by podle ředitele LOM Praha Jiřího Protivy mohli začít s výcvikem na prvních dvou nových strojích od dubna 2025. Kromě smlouvy na dodání čtyř strojů má podnik ještě opci na dodání dalších čtyř L-39NG. „Očekáváme, že o té opci rozhodneme v příštích dvou letech. Jedná se o to, že s ohledem na požadavky Armády České republiky ta flotila bude muset do budoucna být větší než jsou jenom čtyři letadla NG,“ řekl Protiva. Podle něj budou ke konci aktuální dekády připraveny desítky pilotů pro americké letouny F-35.

Česko si nyní pronajímá 14 švédských stíhacích letounů JAS-39 Gripen, pronájem končí v roce 2027. Vláda se Švédskem jedná o prodloužení pronájmu do roku 2035, kdy gripeny nahradí 24 amerických letounů F-35.

Sériová výroba čtyř cvičných letounů L-39NG pro LOM Praha začala v Aeru před rokem. Společnost už také v březnu dodala sériově vyrobené stroje L-39NG Vietnamu. Aero celkem podepsalo objednávky na více než 30 strojů, jedná o dalších kontraktech.

L-39NG je nově vyvinutý podzvukový proudový cvičný letoun, ale zároveň může plnit roli lehkého bitevníku.

