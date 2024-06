Kauza Kasárna Karlín: Praha se pouští do boje za její znovuotevření

Vedení hlavního města bude jednat se stavebním úřadem Prahy 8 o možnostech znovuotevření kulturně-společenského centra Kasárna Karlín. Cílem jednání bude najít, v jakém režimu by mohlo centrum opět fungovat, řekl pražský radní Adam Zábranský (Piráti). Úřad zakázal činnost centra, protože podle něj využívalo prostory a vybudovalo stavby, které nejsou zkolaudovány. Provoz neodpovídá ani územnímu plánu, který by měla Praha ještě letos změnit. S radnicí Prahy 8 a s úřadem budou jednat i provozovatelé centra. Organizátoři v kasárnách pořádali promítání filmů, koncerty a v provozu měli i bar, kavárnu nebo saunu.

Vlastníkem budovy je od letošního ledna hlavní město, které ji získalo při směně majetku se státem. Letos v dubnu město rozhodlo, že si nechá udělat analýzu dalšího rozvoje památkově chráněných kasáren.

„Situaci musí primárně řešit provozovatel se stavebním úřadem, protože zákaz provozování staveb vydal stavební úřad Prahy 8. Nicméně zkusíme prověřit, jestli jsou nějaké možnosti ještě před změnou územního plánu v nějakém režimu to tam otevřít. Se stavebním odborem budeme řešit, jaké jsou nyní možnosti, reálně v tuto chvíli ale nevím, jaké to jsou,“ řekl Zábranský. „Paradoxní je, že tento projekt má politickou podporu na úrovni magistrátu a, co jsem slyšel, na úrovni vedení městské části,“ dodal.

Z dosavadních zjištění města ale podle něho plyne, že možných řešení zřejmě příliš mnoho není. „Největší oříšek, kromě památkářů, zřejmě bude soulad s územním plánem, protože podle něj je areál ve funkční ploše pro armádu a bezpečnost,“ řekl Zábranský. Změnu územního plánu řeší od roku 2021, kdy zastupitelé schválili podnět změny územního plánu. „Podle informací, které mám, bude změna ještě asi půl roku trvat,“ řekl radní.

Kasárna jsou teď zavřená. Nepovolené stavby jsou podle radního prakticky všechny, které v kasárnách vznikly, tedy mimo jiné kavárna, sauna, kulturní sál nebo bary. Město převzalo kasárna od státu letos v lednu, avšak většina staveb byla vybudována ještě v době, kdy patřila kasárna státu. Budovu převzalo město i s výpůjční smlouvou s provozovateli centra.

„Punkový“ provoz je problém

Vedení Prahy si podle Zábranského stojí za tím, že centrum má v kasárnách zůstat. „Jsem rád, že to provozovatelé tehdy vydupali ze země, myslím, že je to veřejně prospěšné, ale problém je, že to je 'punkový' provoz,“ dodal Zábranský.

Stavební úřad Prahy 8 řeší situaci od zahájení provozu centra a podle vyjádření radnice, které uvedl její mluvčí Martin Šalek, nemohl postupovat jinak. „Není pravdou, že by odbor podle některých vyjádření sedm let nekonal a začal, až když nemovitost od státu převzala Praha. Naopak, už třetím rokem vede s provozovatelem řízení a žádá, aby své působení uvedl do souladu se zákonem a předpisy,“ uvedla radnice. Do případného dodatečného povolení vedení radnice nebude zasahovat. „Městská část je samosprávný územní celek a nikdy nezasahovala a nadále ani zasahovat nebude do výkonu nezávislého orgánu státní správy, kterým právě odbor výstavby je,“ uvedl Šalek.

Kulturně-společenské centrum pod názvem Kasárna Karlín se poprvé otevřelo veřejnosti v červnu 2017. Na nádvoří budovy organizátoři vybudovali letní kino, pořádají zde koncerty a lidé si mohou dát občerstvení v některém z barů či kavárně. Spolek vybudoval také saunu nebo hřiště na plážový volejbal.

Historický objekt karlínských kasáren pochází z 19. století, pro vojenské účely byl využíván v době Československa i České republiky. Budova je od roku 1958 památkově chráněná. Stát se v minulosti snažil areál opakovaně prodat, ale bez úspěchu.