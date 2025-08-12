Kellnerová posiluje v boji o ProSiebenSat.1. Získá balík akcií od Američanů
Hlavní akcionářka finanční skupiny PPF Renáta Kellnerová je opět blíž dominanci nad televizním gigantem ProSiebenSat.1. Získá balík akcií od americké investiční firmy General Atlantic.
Investiční společnost General Atlantic hodlá prodat české investiční firmě PPF svůj podíl 2,4 procenta v německé mediální skupině ProSiebenSat.1. Agentuře Reuters to dnes řekly zdroje obeznámené se situací.
PPF o převzetí skupiny ProSiebenSat.1 soupeří s italskou firmou MediaForEurope (MFE), kterou ovládá rodina bývalého italského premiéra Silvia Berlusconiho. General Atlantic se svým rozhodnutím staví proti doporučení vedení ProSiebenSat.1, podle kterého by akcionáři měli přijmout nabídku na převzetí od MFE.
To by mohlo signalizovat, že cesta MFE k získání kontroly nad německou skupinou se komplikuje, píše Reuters.
Připravujeme podrobnosti.
Je léto, takže míra průzkumů na libovolná témata je vyšší než obvykle. V záplavě balastu se občas objeví i něco vskutku pozoruhodného. Do této kategorie spadá také průzkum IPSOS na téma vztahů Čechů ke klimatické změně. Výsledky jsou totiž zarážející, šokující a vlastně už ani ne moc legrační.
Stanislav Šulc: Vztah Čechů ke klimatické změně přestává být legrační
Názory
Je léto, takže míra průzkumů na libovolná témata je vyšší než obvykle. V záplavě balastu se občas objeví i něco vskutku pozoruhodného. Do této kategorie spadá také průzkum IPSOS na téma vztahů Čechů ke klimatické změně. Výsledky jsou totiž zarážející, šokující a vlastně už ani ne moc legrační.
Hranici 3,4 bilionu korun pod správou letos překonaly české investiční společnosti. Nejvíc, téměř bilion korun, spravuje ČSOB, následuje Česká spořitelna s více než 535 miliardami, vyplývá z dat Asociace pro kapitálový trh. Ve fondech pak tuzemští investoři mají více než dva biliony korun.
České investičky spravují 3,4 bilionu korun. Nejvíc mají Češi zainvestováno přes ČSOB a Spořitelnu
Trhy
Hranici 3,4 bilionu korun pod správou letos překonaly české investiční společnosti. Nejvíc, téměř bilion korun, spravuje ČSOB, následuje Česká spořitelna s více než 535 miliardami, vyplývá z dat Asociace pro kapitálový trh. Ve fondech pak tuzemští investoři mají více než dva biliony korun.