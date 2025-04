Zámecká premiéra. Topmanažer Lidlu vrátil život zámku Neustupov na Benešovsku

Zámek Neustupov, který tvoří dominantu stejnojmenného městyse na Voticku ve středních Čechách, koupil Michal Farník v roce 2020 v havarijním stavu. Po několikaleté rekonstrukci se návštěvníkům poprvé představí renesanční sgrafity na fasádě, erbovní sál s dřevěným obložením stěn, figurální nástropní malby z konce 17. století anebo prostory původní gotické tvrze.

„Už před těmi pěti lety jsem věděl, že ho budu chtít opravit a zpřístupnit návštěvníkům,“ říká muž, který vydělal prostředky na koupi historického objektu jako jednatel řetězce Lidl v České republice. Své manažerské zkušenosti nyní Michal Farník využívá v čele Asociace majitelů hradů zámků, kde loni vystřídal dlouholetou prezidentku Janu Germenis-Hildprandtovou.

„Pro mě je to od okamžiku, kdy jsem zámek viděl poprvé, skrytý skvost Středočeského kraje, což nevnímám jako propagační slogan, ale jako skutečnost,“ konstatuje Farník. „Už ve středověku zde stála gotická tvrz, na které sídlili vladykové Neustupovští, a tu nahradil v 16. století renesanční zámek se sgrafitovou výzdobou na fasádě. To je současné východní křídlo zámku, ke kterému bylo později, snad počátkem 17. století, kolmo připojeno ještě křídlo západní,“ doplňuje.

Nejstarší lípa ve středních Čechách

Renesanční zámek dala vystavět dcera Kuneše Neustupovského ze Slavkova a Alžběty z Malovic Eva, která se provdala za rytíře Kašpara Kaplíře ze Sulevic. Renesanční velmož se po manželčině smrti stal významným aktérem druhého stavovského povstání a byl popraven při staroměstské exekuci sedmadvaceti českých pánů v roce 1621.

Dnes to na zámku připomíná pamětní deska a Kaplířova lípa. „Jedná se o nejstarší lípu ve středních Čechách, která je pro náš zámek významná i tím, že se pod ní podle pověsti před svým odjezdem do Prahy se svými blízkými a poddanými loučil Kaplíř ze Sulevic. Proto tato lípa nese jeho jméno,“ dodává současný majitel zámku.

Do historie zámku se zapsala řada majitelů, například Radimští, Dohalští z Dohalic anebo Rommbaldovi, a posledními soukromými vlastníky před rokem 1948 byli příslušníci hraběcí rodiny Aichelburgových. Za nich proběhly různé drobné stavební úpravy, jako například výstavba nárožní vížky, a zámek získal novogotickou podobu.

„Pokud milujete historii, a navíc máte i předky, kterým v historii patřil zámek, není těžké propadnout kouzlu takového památkového objektu, jako je zámek Neustupov,“ usmívá se Farník.

Zámek Michal Farník koupil v dezolátním stavu a následná rekonstrukce si vyžádala miliony korun. Za socialismu v něm bylo skladiště léčiv anebo školka. „Z původního mobiliáře se třeba nedochovalo vůbec nic, až na kamna ve velkém sále, která asi byla moc těžká na to, aby je někdo odnesl,“ vzpomíná manažer.

Zámek Neustupov se po rekonstrukci poprvé otevírá veřejnosti v neděli 27. dubna 2025. Do prázdnin bude otevřeno o víkendech a v létě každý den kromě pondělí.

