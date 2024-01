Nejvíce byty zdražují v Brně

Průměrná cena staršího bytu o rozloze 80 metrů čtverečních ve velkém českém městě činila v loňském závěrečném čtvrtletí 71 094 korun za metr čtvereční. V mezičtvrtletním srovnání nejrychleji byty zdražovaly v Brně. Vyplývá to z analýzy realitní společnosti FérMakléři.cz.

Průměrná cena staršího bytu o rozloze 80 metrů čtverečních ve velkém českém městě činila ve 4. čtvrtletí minulého roku 71 094 korun za metr čtvereční. To bylo mezičtvrtletně o dvě procenta více a meziročně o 210 korun. Mezičtvrtletně rostla cena o jednotky procent ve všech krajských městech s výjimkou Ústí nad Labem. V meziročním srovnání naopak klesly ceny v Českých Budějovicích, Hradci Králové, Plzni a Ústí nad Labem a vzrostly v Praze, Brně a Ostravě. Vyplývá to z analýzy realitní společnosti FérMakléři.cz.

V hlavním městě lze aktuálně koupit starší byt za 121 700 korun za metr čtvereční. Před třemi měsíci byly ceny v průměru o 2000 korun za metr čtvereční nižší. Na bytu o rozloze 80 metrů čtverečních, který se aktuálně v Praze prodává za 9,74 milionu korun, činí rozdíl v ceně přibližně 150 tisíc korun. Meziročně vzrostla cena staršího pražského bytu o procento.

„Z naší analýzy vyplývá, že cenové dno se u starších bytů v Praze odehrálo už někdy v průběhu roku 2022. Trh teď čeká na postupné snižování sazeb hypoték, které už započalo prvním snížením sazeb ze strany České národní banky na konci roku 2023,“ uvedl Lumír Kunz, jednatel společnosti FérMakléři.cz.

Z údajů Swiss Life Hypoindexu vyplývá, že průměrná sazba hypoték na počátku ledna klesla z prosincových 6,02 procenta na 5,96 procenta. Pod šestiprocentní hranici se dostala po roce a půl. Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti při splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 5,96 procenta v lednu klesla o 117 korun na 22 472 korun. Proti lednu loňského roku se měsíční splátka snížila o více než 800 korun. Ve srovnání s červnem 2022 je však stále téměř o 550 korun vyšší.

Podle meziročního srovnání jsou v několika krajských městech ceny níže než v roce 2022. Například v Českých Budějovicích starší byty meziročně zlevnily o dvě procenta. Byt o 80 metrech čtverečních zde lze pořídit za přibližně 5,24 milionu korun, tedy zhruba o 92 tisíc korun méně než loni. Byty zlevnily meziročně o dvě procenta také v Hradci Králové. Nejvýrazněji meziročně poklesla cena v Ústí nad Labem, a to o 14 procent. V přepočtu však meziroční rozdíl v tomto městě činil asi 37 tisíc korun, což je podle analýzy důsledkem výrazně nižších cen v této lokalitě.

Mezičtvrtletní srovnání ukazuje rostoucí trend cen v jednotkách procent. Nejvíce byty zdražily v Brně, a to o šest procent. Následovala Olomouc s nárůstem o tři procenta. Praha s dalšími třemi krajskými městy zaznamenala dvouprocentní zdražení a Hradec Králové zdražil o procento. V Ústní nad Labem klesla mezičtvrtletně cena o procento.

Kunz v letošním roce zlevňování bytů na sekundárním trhu neočekává. Pro celý rok 2024 předpokládá pokračování trendu, který započal někdy ve druhé polovině roku 2023 a ceny budou pravděpodobně mírně růst v řádech jednotek procent, případně stagnovat.

