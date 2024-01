Bydlení v Klamovka Parku: Lávkou rovnou z domu do parku, zelená střecha a nízké náklady

Bydlení v zeleni, a přitom v centru metropole nabídne nový developerský projekt Klamovka Park. Jak už sám název napovídá, nachází se přímo v jednom z největších pražských parků v žádané lokalitě Smíchova.

Místo je ideální, nachází se v docházkové vzdálenosti od pošty, obchodů, restaurací, školek i škol. Od centra ho dělí tramvají jen několik minut. Lokalita je ideální i pro ty, kteří chtějí bydlet v zeleni. Projekt Klamovka Park se nachází přímo ve stejnojmenném zámeckém parku, který velký rozkvět zažil díky pořadateli slavných květinových trhů Josefovi Blechovi.

„Dům bude s parkem propojený lávkou, takže se stane jeho přímou součástí a odkloní se od Plzeňské ulice. V parku je školka i škola, zaměřili jsme se tedy na to, aby tam rodiče mohli bez obav pustit děti samotné. Vyběhnou ven a jsou skoro jako na vesnici,“ přibližuje Oldřich Mach, zakladatel developerské společnosti M.E estates.

Klamovka ale není jediným parkem, ideálním pro trávení volného času. Za pozornost stojí také Kinského zahrada nebo Ladronka.

Tři desítky bytů o dispozicích 1kk až 4kk v šesti patrovém domě se začnou stavět letos na jaře. Metr čtvereční vyjde od 147 tisíc korun. Byty jsou již v prodeji.

Dům má nejen energetický štítek A, ale splňuje i kritéria pasivního domu. To znamená roční spotřebu do patnácti kilowatthodin na metr čtvereční vytápěné plochy. Vytápět se bude plynem. Teplá užitková voda se připravuje tepelným čerpadlem v kombinaci se solárními panely na střeše.

Udržitelně projekt chová i k původní prvorepublikové zástavbě. „Držíme čistou, jednoduchou architekturu s arkýřem do ulice ale s moderními prvky, jako jsou tvarově a barevně rozehrané prosklené balkony na východní fasádě do ulice. Totéž se pak odehrává i v interiéru. Používáme terrazzo, tedy další prvorepublikový prvek, ale v moderním pojetí,“ uzavírá Oldřich Mach.

Více informací o projektu Klamovka Park se dozvíte na jeho webových stránkách.

