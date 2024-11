Nejdražší ulice světa je v Miláně, sesadila Pátou Avenue. Pařížská v Praze je dvacátá nejdražší

Pařížská ulice v centru Prahy se umístila opět mezi 20 nejdražšími nákupními třídami světa. Překvapením letošního žebříčku je prvenství milánské Via Montenapoleone, která sesadila newyorskou ikonu všech ulic, Pátou Avenue. Vyplývá to z aktuálního žebříčku společnosti Cushman & Wakefield, který porovnává výši nájmů na světových třídách vyznačujících se přítomností luxusu.

Průzkum Main Street Across the World srovnává téměř padesátku zemí světa, kde analyzuje nejdražší nákupní ulice na základě výše nájemného ve 138 nejlepších městských maloobchodních lokalitách po celém světě, z nichž mnohé jsou spojeny s luxusním sektorem. Českou republiku v tomto žebříčku reprezentuje již třetím rokem Pařížská ulice. Průzkumem porovnávané nejvyšší dosahované nájemné v Pařížské k letošnímu třetímu kvartálu činí 2 700 eur za metr čtvereční ročně, tedy cca 225 eur za metr čtvereční měsíčně. Přestože se nájemné oproti loňsku nezměnilo, Pařížská se o jednu příčku v přehledů zemí posunula.

„Pařížská ulice v Praze je již dlouhou dobu hlavním cílem luxusních značek vstupujících do střední a východní Evropy. Každý rok v této oblasti vidíme otevření nových obchodů světových luxusních značek – minulý rok to byly Polo Ralph Lauren a Jimmy Choo v Pařížské nebo MooRER a Zadig & Voltaire v přilehlých ulicích. Letos v oblasti otevřely například značky Balmain Hair Couture či Le Labo. Česká republika a její hlavní město jsou jednoznačně velmi žádanou evropskou destinací pro luxusní značky a Pařížská ulice nabízí unikátní prostředí pro prezentaci luxusního zboží. Tato třída a její okolí zůstává bezkonkurenčně nejkompaktnější a také nejhezčí luxusní destinací ve střední Evropě s nejširší nabídkou zastoupených značek zasazených do historického centra města,“ okomentoval umístění pražské nákupní třídy Jan Kotrbáček, partner a vedoucí týmu pronájmu maloobchodních prostor pro střední a východní Evropu v Cushman & Wakefield.

Další posun Pařížské v žebříčku vzhůru není do budoucna vyloučen, a to díky dokončovaným projektům v této ulici. Příští rok zde otevře pětihvězdičkový hotel Fairmont Golden Prague společně s budovou na adrese Pařížská 25. Tyto projekty přinesou řadu nových obchodů, včetně nových značek vstupujících na trh, a také restaurace, bary, wellness a další atraktivní koncepty.

Další hlavní nákupní třídy v Praze si vedou také velice dobře. Nájemné v ulici Na Příkopě a spodní části Václavského náměstí se pohybuje na hodnotě kolem 220 eur za metr čtvereční měsíčně, což patří k vyšším nájmům v České republice, hned za ulicí Pařížskou.

Po Praze je druhou nejdražší nákupní destinací v České republice centrum města Brna, kde se nájemné na ulici Česká, Masarykova a Náměstí Svobody pohybuje v úrovni 65–70 eur za metr čtvereční měsíčně.

Evropa vítězí

Letošní žebříček nejdražších ulic světa je podle jeho autorů unikátní v tom, že je to poprvé, kdy se na první místo dostala evropská nákupní ulice. Jedná se o italskou Via Montenapoleone v Miláně, která předběhla americkou Upper 5th Avenue v New Yorku. Nájmy v této ulici za poslední dva roky vzrostly téměř o třetinu, zatímco nájmy na Upper 5th Avenue zůstaly druhý rok po sobě beze změny. Kromě pokračující silné poptávce ze strany maloobchodníků při omezené nabídce, milánská ulice také těžila z posílení eura vůči americkému dolaru.

Na třetím místě tabulky se umístila londýnská New Bond Street, která předstihla hongkongskou Tsim Sha Tsui. S 10procentním meziročním růstem nájemného si pařížská Avenue des Champs Élysées udržela pátou pozici, i když tokijská čtvrť Ginza zúžila rozdíl s 25procentním meziročním nárůstem.

Žebříček zemí podle nejdražších nákupních ulic

Růst nájemného byl zaznamenán celkem v 79 ze 138 sledovaných lokalit, přičemž globální průměrný nárůst činil 4,4 procenta. Amerika je nejvýkonnějším regionem s meziročním růstem 11 procent, v Evropě a Asii se ovšem jednalo o zpomalení (3,5 procenta resp. 3,1 procenta).

„Jak je patrné z letošních výsledků žebříčku, segment prémiového a luxusního trhu nadále roste a očekáváme, že tento trend bude pokračovat s tím, jak se podmínky zlepšují a turisté se vracejí do všech významných měst,“ uzavřel Kotrbáček.

