Zámek Veleslavín opět hledá v aukci kupce. Už posedmé
Barokní perla od Kiliána Ignáce Dientzenhofera s tříhektarovým parkem jde do aukce už posedmé. Vyvolávací cena je 299 milionů korun. Stát tak od první dražby slevil přes 280 milionů. Přesto se mu pro památku nedaří najít kupce. Tak třeba dnes?
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) posedmé nabízí k prodeji pražský zámek Veleslavín. V elektronické aukci, která začne ve středu v 10:00 a potrvá 24 hodin, ho prodává za vyvolávací cenu 299 milionů korun, stejně jako v červnu. Předchozích šest pokusů prodat zámek nebylo úspěšných, do žádné se nikdo nepřihlásil.
Aukce se může zúčastnit každý, kdo před jejím začátkem složil kauci ve výši 15 milionů korun, uvedl ÚZSVM.
Majetkový úřad v minulosti navrhoval zařadit zámek Veleslavín do výměny nemovitostí mezi Prahou a státem, ze které ale nakonec sešlo. Žádost hlavního města o bezplatný převod majetkový úřad odmítl. Do následných aukcí se nikdo nepřihlásil, přestože se vyvolávací cena postupně snížila z původních 580 milionů korun. Úřad po prvním kole aukce nabídl nemovitost hlavnímu městu a městské části Praha 6 za vyvolávací cenu. Magistrát i městská část nabídku odmítly, cenu považovaly za příliš vysokou, adekvátní by podle nich byla zhruba třetinová.
Zámek Veleslavín s historickým parkem se rozkládá na třech hektarech a pochází přibližně z roku 1725. Byl postaven podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera pro císařovnu Amálii Brunšvickou. V první polovině 20. století sloužil jako neurologické sanatorium, které založili Leo Kosák a jeden z objevitelů Alzheimerovy choroby Oskar Fischer. Léčily se tam například Charlotta Garrigue Masaryková či Milena Jesenská.
Komunistický režim areál znárodnil, po revoluci měly objekt v nájmu různé instituce. Nyní spadá pod majetkový úřad, který areál získal od ministerstva práce a sociálních věcí v roce 2015. Naposledy byl areál opravován v roce 1986, podle úřadu je proto nezbytná další rekonstrukce. Nyní má nemovitost ve výpůjčce Praha 6, loni část areálu zpřístupnila veřejnosti.
Aukce nemovitostí s vysokou vyvolávací cenou, které ÚZSVM v poslední době pořádal, zpravidla končily neúspěšně. Kromě zámku Veleslavín se opakovaně nepodařilo prodat například středočeský zámek Štiřín nebo pražský Palác Broadway. Úspěchem naopak skončila březnová aukce pražského domu U Hybernů, který se prodal za 447 milionů korun, byl to druhý nejvýnosnější prodej v historii ÚZSVM. Dosud nejvyšší částku 790 milionů korun získal stát z prodeje areálu na náměstí Republiky v centru hlavního města.
