Módní guru Tom Ford koupil vilu v Londýně. Za tu cenu cenu mohl mít zámek Štiřín

Na britském realitním trhu se v létě odehrála pravděpodobně transakce roku, kterou je tak něco nepřekoná.

Americký miliardář a módní návrhář Tom Ford si pořídil luxusní vilu v londýnské čtvrti Chelsea za závratných v přepočtu 2,4 miliardy korun, píše s odkazem na zdroje obeznámené s transakcí server Bloomberg. Pro představu, právě za tolik je nyní nabízen český zámek Štiřín.

Fordovo rozlehlé sídlo - ležící mezi Hyde Parkem a severním břehem Temže - je podle informací nejdražším domem, který se letos ve Velké Británii prodal. Předchozí majitel koupil nemovitost před téměř 20 lety za 16 milionů liber.

Fordova koupě dvoumiliardového sídla je nejnovějším příkladem toho, že londýnské domy přitahují Američany, jejichž zájem pomáhá udržet britský trh s luxusními nemovitostmi nad vodou. Podle údajů makléřské společnosti Knight Frank vzrostl podíl amerických kupujících, kteří si pořizují londýnské domy, v prvních šesti měsících roku na 6,1 procenta z 3,3 procenta v druhé polovině roku 2023, což je druhý největší nárůst o polovinu za posledních 12 let.

Transakce je jedním z letošních vrcholů londýnského trhu s nemovitostmi, který v posledních letech utrpěl propad doprovázený razantním snížením cen. Někteří prodejci zlevňovali i o více než 30 procent. Podle zprávy výzkumné společnosti LonRes vzrostl počet snížení cen u domů za více než 5 milionů liber od července do září o 39 procent oproti předchozímu roku. To, jestli Tom Ford, rodák z texaského Austinu a bývalý kreativní ředitel společnosti Gucci, koupil vilu se slevou, není jasné, píše Bloomberg. Údaje LonRes ale ukazují, že ceny více než poloviny domů v Chelsea byly před prodejem sníženy.

