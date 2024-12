Londýnský „Střep“ získá bratra. Korporace City schválila stavbu věže One Undershaft

Reklama

Londýnská finanční čtvrť City zřejmě získá novou dominantu. Plánovací výbor společnosti The City of London Corporation se vyslovil pro stavbu 74patrové věže One Undershaft, která by měl vyrůst mezi mrakodrapy Gherkin a Cheesegrater. Tyčit by se měla do výšky téměř 310 metrů.

Projekt vlastní společnost Aroland Holdings, společnost registrovaná na Britských Panenských ostrovech. Jako její skutečný vlastník je uveden Kuok Khoon Hong, spoluzakladatel singapurské firmy Wilmar International. Věž, která byla vyvinuta společností Stanhope, navrhl architekt Eric Parry.

Kanceláře, zahrady a restaurace

„One Undershaft je pozoruhodná budova, která nejen pomůže splnit požadavky na ekonomický růst prostřednictvím vysoce kvalitních kancelářských prostor, ale také přispěje k rostoucí kulturní nabídce města a k jeho turistické atraktivitě,“ řekl předseda výbor pro plánovaní a dopravu Shravan Joshi.

Areál, který je v současnosti obsazený bývalým sídlem společnosti Aviva, poskytne přibližně 154 000 metrů čtverečních kancelářských prostor, veřejných zahrad, kulturních prostor a restaurací. Město předtím schválilo věž v roce 2019, ale majitelé upravili návrh tak, aby reagoval na postpandemické potřeby.

Nejnovější návrh je zhruba ve stejné výšce jako nejvyšší londýnská věž The Shard (Střep), která se nachází jižně od řeky Temže vedle stanice London Bridge.

