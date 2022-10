Nejenom New York. Milionové byty lze kryptoměnou koupit i v Praze

Zaplatit byt kryptoměnou lze v Miami, New Yorku, Dubaji a teď už i v pražských Holešovicích. Do zatím neprobádaných vod se nově pustila developerská skupina Cresco.

Skupina Cresco, největší rezidenční developer na Slovensku, se rozhodla vyjít vstříc potenciálním klientům, od nynějška proto při prodeji bytů ve svých developerských projektech bude přijímat i kryptoměny.

„Zaznamenali jsme množící se dotazy klientů, zda a kdy plánujeme platby kryptoměnami přijímat,“ přibližuje Jan Štembera, vedoucí prodeje české pobočky Cresco Real Estate.

Poptávka přicházela jak od rezidentů, tak i od zahraničních klientů.

„Určitě je to cesta k upevnění pozice kryptoměny v Česku. To, jak velký zájem o to bude, ale nedokážu vůbec odhadnout. Už i proto, že kryptoměnu zatím nevnímám jako platidlo, ale spíš jako spekulativní investiční nástroj,“ komentuje hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

I Štembera připouští, že platba kryptoměnami je pilotním projektem. „Uvidíme, zda o službu bude zájem. Ale jistý potenciál v ní vidíme,“ uzavírá.

Slovenský developer začal prodávat první holešovické byty

Společnost Cresco Real Estate na český trh vstoupila letos na jaře, kdy spustila projekt s názvem SoHo Holešovice, jehož první etapa zahrnuje rekonstrukci někdejší budovy Tesly v Holešovicích.

Stavba by měla být dokončena během roku 2025, první obyvatelé by se mohli nastěhovat už o rok dříve. Po rekonstrukci zde vznikne 148 bytů, polovina z nich již našla svého majitele. „Zaznamenali jsme zvýšenou poptávku po větších mezonetových bytech ve vrchních patrech a také po loftových bytech se zahradou v přízemí,“ přibližuje Aleš Svatoň, ředitel české pobočky společnosti Cresco.

Průměrná cena za metr čtvereční bytu v celém komplexu se pohybuje mezi 150 a 160 tisíci, přičemž loftové bydlení atakuje hranici dvou set tisíc za metr čtvereční. Jednotka se zahradou vyjde na zhruba 20 milionů korun.

Na to jak bude vypadat budova po rekonstrukci se můžete podívat do následující galerie.

V přízemí objektu dále vznikne promenáda s obchody, fitness a kavárnou. „Můžeme prozradit, že známá holešovická Toustárna zde nalezne novou adresu,“ upřesňuje Svatoň.

Další etapy, výstavba bytových domů na místě nynějšího parkoviště, by měly následovat. Aktuálně probíhají tendry na dodavatelskou firmu. O odložení v souvislosti se zdražováním materiálů a dalších vstupů zatím developer neuvažuje.

