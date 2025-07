Karibik: Cílová destinace Ukrajinců a Američanů, kteří chtějí nový domov

Nejenom nekonečné pláže s bílým pískem dělají z Karibiku lákavou lokalitu. Čím dál tím víc lidí tam nakupuje nemovitosti. Dostanou k nim totiž super silný pas.

Pětice karibských ostrovů - Antigua a Barbuda, Dominika, Grenada, Svatý Kryštof a Nevis a Svatá Lucie - se dostává do popředí zájmu lidí, kteří hledají nový domov. Jak to funguje? Stačí tam koupit nemovitost za 300 tisíc dolarů (v přepočtu cca 6,3 milionu korun) k ní se pojí i cestovní pas, který držiteli zajistí bezvízový vstup do 150 zemí světa včetně EU či Spojeného království. Na trend upozornil server BBC.

Prodej „zlatých víz“ tvoří 10 až 30 procent HDP ostrovů.

Slabý dolar zlevňuje Čechům zahraniční nemovitosti. Klidně i o milion Reality Výrazné oslabení amerického dolaru v posledních týdnech a měsících otevírá nové investiční příležitosti pro české kupce zahraničních nemovitostí. Nemovitosti v USA, Dubaji, na Mauriciu a v dalších zemích, kde se obchoduje v dolarech nebo měnách, které jsou na americký dolar navázané, se nyní Čechům reálně zlevňují. nst Přečíst článek

Karibik slibuje i legislativní výhody pro bohaté

Výhodou, která by mohla nalákat i bohatou klientu, je to, že na ostrovech se neplatí daně z kapitálových výnosů, dědická daň a v některých případech ani daň z příjmu. Zároveň si na všech pěti ostrovech mohou kupující ponechat původní občanství.

Jak uvádí experti na zlatá víza ze společnosti Henley & Partners, mezi nejčastější klienty tamních realitních kanceláří patří Američané, Ukrajinci, Turci, Nigerijci nebo Číňané.

Program, který má pomoci nakopnout ostrovní ekonomiky, má samozřejmě mnoho odpůrců. Kritické hlasy zaznívají z Evropské unie i Spojených států. Obávají se totiž, že by tento program mohl být využíván jako nástroj pro daňové úniky či další finanční trestnou činnost. Unijní státy zatím situaci monitorují, i když uvažují i o zrušení bezvízové politiky s karibskými ostrovy.

A za kolik se dá nemovitost v Karibiku pořídit? Například platforma Propestar nabízí za 300 tisíc dolarů apartmán v novostavbě rekreačního komplexu o ploše 60 metrů čtverečních.

Zlatá víza skončila, Američané jdou z Portugalska domů Money V posledních třech letech bylo Portugalsko zemí zaslíbenou pro americké expaty. Romanci je však konec, napsala agentura Bloomberg. Důvodem je únorové zrušení udělování zlatých víz pro zahraniční experty i prudký růst cen nemovitostí a nájmů. duk Přečíst článek

Co se dá koupit za pět milionů? V Praze garáž, v Chorvatsku nový apartmán s výhledem na moře Reality Co a kde se dá koupit za pět milionů korun? Například v Praze se za takovou sumu dá v lepší případě pořídit jen hodně malý byt, v okresních tuzemských městech se s ní dá skoro rozmáchnout. Ve Špindlu za stejnou částku nelze koupit nic, v Rakousku už malý apartmán, v Chorvatsku i byt v novém developerském projektu. Petra Nehasilová Přečíst článek