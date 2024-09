Jak se dá bydlet na Pražském Hradě? Za čtvrt milionu měsíčně

Někdejší klasicistní mlýnice hned u Pražského hradu je na prodej. Za výjimečný památkově chráněný objekt chtějí současní majitelé 54 milionů korun.

Podobných nemovitostí se na trhu objevuje málo. A tomu odpovídá i cena, kterou současní majitelé za nemovitost o dispozici 4+1 chtějí – 54 milionů. Nemovitost lze financovat také hypotékou. Orientačně by splátka takového úvěru na 25 let vyšla na 249 tisíc korun měsíčně.

Domek, někdejší mlýnice, se nachází v docházkové vzdálenosti od Pražského Hradu a v těsné blízkosti Strahovského kláštera. Od roku 1958 je kulturní památkou. „Klasicistní stavba z první čtvrtiny 19. století je chráněna jakožto doklad původní zástavby při městském opevnění,“ píše se v památkovém katalogu.

Objekt o dispozici 4 plus jedna se nachází na pozemku o velikosti 274 metrů čtverečních. K domu přiléhá kůlna, venkovní posezení a parkovací stání. Přes schody a kaskády se lze dostat na přístupnou část hradební zdi, která slouží jako terasa.

Ještě v 60. letech objektu hrozilo zbourání. Zachránili ho současní majitelé.

