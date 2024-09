V pražských Řeporyjích vyrostly vícepodlažní bytovky ze dřeva

Developer UBM dokončil stavbu prvních vícepodlažních bytových domů ze dřeva v Praze. Projekt Timber Praha v Řeporyjích tvoří čtyři budovy, dvě z nich jsou čtyřpodlažní a dvě s přízemím a dvěma patry. Dohromady je v těchto dřevostavbách 62 bytů, metr čtvereční vyjde zájemce v průměru na 143 tisíc korun.

Od přízemí je nosná konstrukce budov vytvořená ze dřeva, obvodové stěny mají z požárních a akustických důvodů opláštění ze sádrokartonu. Tři ze čtyř domů mají také výtahové šachty ze dřeva a jsou tak podle zástupců developerské společnosti první svého druhu v České republice. V domech se nacházejí byty o dispozicích od 1+kk po 4+kk o velikostech od 39 do 110 metrů čtverečních. Každý byt má balkon, terasu nebo předzahrádku. Součástí domů je také podzemní parkoviště. Ve výbavě jsou tepelná čerpadla, geotermálními vrty a fotovoltaické panely. V bytech je podlahové vytápění, které v létě chladí a v zimě topí.

Všechny čtyři domy jsou vysoké zhruba 15 metrů tak, aby splňovaly podmínky zákonu o požární ochraně z roku 1985, který omezuje z bezpečnostních důvodů vyšší výstavbu ze dřeva. Podle tohoto zákona musí být začátek poslední patra maximálně 12 metrů vysoko. Takto vysoké stavby totiž mohou obsahovat izolanty třídy E, tedy typ, který je schopný odolávat působení plamene po krátkou dobu a právě do této kategorie spadá také dřevo. Vyšší budovy musejí obsahovat nehořlavé izolanty A1 nebo A2, jako jsou lamely a minerální vaty.

S novým zákonem porostou dřevostavby do výšky

Legislativa se v současnosti mění a za pomocí takzvané inženýrské metody je momentálně možné začít projektovat a stavět dřevostavby do výšky 22,5 metru. Oficiálně ale norma pro výstavbu vyšších dřevostaveb ještě schválena nebyla. V prosinci loňského roku byla zavedena změna evropského souboru technických norem. Ta umožňuje například lépe prokazovat požární odolnost vícepodlažních dřevostaveb, a tedy to, že se jedná o bezpečnější formu stavby. O přehodnocení požární vyhlášky omezující výstavbu dřevostaveb v loňském červenci požádal také ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) ministra vnitra Víta Rakušana (STAN). Na plánované změně norem umožňující stavět vyšší dřevostavby se podílí například i Platforma pro udržitelné stavebnictví ze dřeva sdružující některé developerské skupiny a banky, jako je jak UBM Development, tak také Skanska, Trigema, YIT nebo Komerční banka.

V některých zahraničních státech nejsou limity pro stavbu budov ze dřeva tak striktní. V norském Brummundalu byl v roce 2019 postaven dřevěný 18 patrový dům Mjostarnet, ve kterém jsou například hotel, kanceláře či restaurace. Ve čtvrti HafenCity v německém Hamburgu se momentálně připravuje výstavba 65 metrového rezidenčního domu a vznikly také plány na výstavbu 100 metrového domů v Berlíně.

Největším průkopníkem v odvětví dřevostaveb je Finsko, které je zároveň také největším producentem dřeva v Evropě. Země plánuje dosáhnout naprosté uhlíkové neutrality v roce 2035, a proto se začala soustředit také na využívání dřeva v městské zástavbě, veřejných budovách a velkých stavbách. Na to by se chtěl soustředit ředitel speciálního programu na výstavbu ze dřeva v rámci finského ministerstva životního prostředí Petri Heino, podle kterého by do roku 2025 mělo být ve Finsku ze dřeva postaveno nejméně 45 procent veřejných budov.

Podle dat Asociace dodavatelům montovaných domů (ADMD), mezi jejíž členy patří také stavaři dřevostaveb, se v roce 2023 postavilo v ČR šest bytových domů ze dřeva. Kromě bytových domů vznikly také například čtyři další větší dřevostavby. Jednalo se například o školy a hotely.

Vedle UBM se dřevěné veřejné výstavbě v ČR věnuje také například švédská Skanska, která staví téměř 80 bytů v pražských Radlicích. Bytová dřevostavba by následně měla vzniknout také například ve Žďáru nad Sázavou. V plánu je celkem 34 cenově dostupných bytů ve dvou samostatných budovách.