Dřív nebo později budeme klonovat lidi, říká vědec a developer Evžen Korec

Evžen Korec staví byty v Praze přes třicet let. Za tu dobu jich postavil přes jedenáct tisíc, vlastně takové město ve městě. Nyní připravuje dva velké projekty. V loňském roce začala jeho společnost Ekospol s výstavbou osmi set bytů v projektu Ekocity Hostivař. „Zároveň jsme zahájili projekt, který také patří k těm velkým. Je to 300 bytů na Barrandově, Výhledy Barrandov,“ říká Korec.

A jak dodává, v posledních několika letech jeho firma stavěla menší počet bytů, ročně kolem tří set. Což by na jiného developera byl vlastně velký počet. Pro Korce je to „menší množství“. Je to dáno tragickým povolovacím procesem, v němž Česko patří snad na poslední místo v Evropě. I proto byla podle něj změna stavebního řízení a digitalizace nutností. Ovšem současná verze digitalizace se brutálně nepovedla.

Jak to vidí developer Korec

Korec, který problémy s novinkou také čekal, se zařadil mezi developery, kteří co největší možné množství žádostí podal před prvním červencem, podle starého způsobu. „Konzultovali jsme to se stavebními úřady, a téměř všechny nám radily, abych žádosti podali ještě podle starého zákona.“ To jeho firma udělala a jak říká, bylo to dobře. Podle informací ze stavebních úřadů, které má, se žádosti podané podle nového zákona zatím vůbec neřeší.

Nyní nastala doba, kdy s poklesem sazeb a zlevněním hypoték se byty po dvou letech stagnace opět začaly prodávat. Korec vymyslel již dříve strategii, že chce prodávat byty v dané kvalitě za nejnižší cenu na trhu. Této zásady se stále drží. „Pokud někdo najde byt, který je výhodnější, nejenže cenu srovnáme, ale ještě dáme bonus sto tisíc korun,“ popisuje svůj marketingový plán. Stovky lidí prý takový byt a možnost slevy hledaly, ale nikdo nenašel. „Velmi bedlivě si mapujeme trh, a nemůžeme si dovolit, že bychom u všech bytů udělali takovéto slevy,“ vysvětluje.

Korec zároveň potvrzuje trend doby, zmenšování bytů. „Jak se zvyšuje cena bytů, je trend všech developerů mít byty tak, aby se využil každý metr čtvereční.“ Než v Ekospolu projekt schválí, několikrát se oponuje, aby byl prostor využit maximálně. Byty 3 plus KK už neměří devadesát, ale sedmdesát metrů. „Po takových bytech je podstatně větší poptávka,“ říká ředitel firmy. Největší poptávku prý má po bytech s takzvaným spacím koutem, vynálezem, který prý podle Ekospolu řada dalších developerů zkopírovala.

„Nejpoptávanější je garsonka se spacím koutem.“ Řada lidí totiž prý potřebuje mít oddělený prostor na spaní, ale nemá peníze na dispozici bytu 2 plus KK.

Jak to vidí genetik Korec

Vášní Evžena Korce je příroda, a věda s tím spojená. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy a než se vrhl na development, trávil čas na zahraničních univerzitách studiem a vědeckou prací. Vlastní zoologickou zahradu v Táboře, doma na zahradě má rybník s osádkou raritních koi kaprů a chová psy plemena cane corso. Věnuje se výzkumu genů dlouhověkosti, a nyní se mu podařil mistrovský kousek.

Nechal naklonovat psa. „Mám prvního klonovaného psa ve střední Evropě,“ říká pyšně. Vznikl identický jedinec z jedince, který se klonuje. Klonování je odvětví, které se nyní rychle rozvíjí. „Nejdál se dostali Číňané, kteří v současné době klonují primáty.“ Klonování umožňuje zachování genů výjimečných jedinců. „Já jsem to dělal, protože jsem měl špičkového psa plemene cane corso. A vyšlechtit takového psa běžným křížením je velmi obtížné, někdy téměř nemožné,“ vysvětluje Korec.

Podle něj je důležité, aby naklonované zvíře vyrůstalo v podobných podmínkách jako původní. Protože klonování neumožňuje vtisk stejných psychických vlastností. Podle Korce je klonování v řadě zemí zakázáno z obavy z nějakého apokalyptického výsledku. Klonování je nyní doménou Číny a Spojených států, ne Evropy. „Ale má obrovský význam. Třeba v tom, že dovolí zachovat geny špičkových jedinců, třeba závodních koní. A umožňuje zachovat druhy, které jsou před vyhynutím.“

Nebrání se ani myšlence klonovat lidi. „Představte si situaci rodičů, kterým tragicky zahyne malé dítě. A teď by se nabídla možnost vyklonovat zcela stejné dítě. Myslím, že dříve nebo později se ke klonování lidí dostaneme.“ Opatrnost politiků v této otázce podle něj není na místě, řada z nich prý vychází spíš z dojmů než z faktů. Přesto uznává, že obor je teprve na začátku. Primáty jako jediní zatím klonovali Číňané, a jde o vědeckou publikaci z letošního roku. Podle Korce však není daleko doba, kdy bude možné přenést do klonu člověka i „chemickou paměť“ do jeho mozku. „Už to není sci-fi, začíná to být realita, že stvoříte člověka i s jeho vzpomínkami a psychickým nastavením.“

