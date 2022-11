Cimex mění další kanceláře. Musí se přizpůsobit poptávce

Změna pracovních návyků i obavy z dlouhodobých nájemních smluv mění trh s komerčním nemovitostmi. I proto společnost Cimex modernizuje administrativní budovy na Pankráci.

Reklama

První flexibilní kanceláře MO-CHA Vista otevřela v budově na Pankráci v lednu letošního roku, nově je rozšíří o další tři tisíce metrů čtvereční plochy. Širší nabídku flexibilních kanceláří plánuje Cimex i v dalších pražských objektech, třeba na Václavském náměstí.

Skupina vlastní a provozuje 13 multifunkčních komplexů v Praze a Karlových Varech o celkové ploše téměř 80 tisíc metrů čtverečních.

Penta koupila další čtyři zařízení pro pacienty s Alzheimerem Reality Skupina Penta nadále posiluje síť domovů pro seniory. Do rodiny Alzeheimer Home přibydou další čtyři zařízení. Poslední akvizicí chce zvyšovat standardy služeb. nst Přečíst článek

„Požadavky na administrativní prostory se neustále mění. Digitalizace, rostoucí množství freelancerů, proměnlivá pracovní doba, sdílená pracovní místa v kombinaci s home office, ale i obava ze závazků dlouhodobých nájemních smluv: to vše významně zamíchalo s kartami na trhu pronájmu administrativních budov. Největší zájem je o plně vybavené prostory se zajištěnými službami,“ uvádí Alexandra Němcová, ředitelka Asset managementu společnosti Cimex.

Cimex vlastní největší tuzemskou hotelovou síť OREA Hotels & Resorts. Také provozuje Gabriel Loci, multifunkční komerční, kulturní a umělecké centrum na Praze 5.

Reklama

Klášter Gabriel Loci proměníme v hotel. Bylo by fajn, kdyby nás to nestálo dvě miliardy, říká investor Zprávy z firem Majitel zchátralého kláštera sv. Gabriela na pražském Smíchově, skupina Cimex, už má jasno o jeho budoucnosti. Komplex přestaví na pětihvězdičkový hotel. Rozsáhlá rekonstrukce by měla začít za dva až tři roky. Takové jsou plány. A kolik to celé bude stát? „Zpočátku jsme si s nadsázkou říkali, že jdeme do miliardového projektu a nyní se budeme snažit nepřekročit miliardy dvě,” říká Miroslav Kosnar, šéf Cimexu. Petra Jansová Přečíst článek

V minulosti sloužil řeholnicím, pak poště. V budoucnu klášter přivítá VIP hotelovou klientelu Enjoy Na jeho výstavbu stačil na konci 19. století milion zlotých. O 150 let později se klášter Gabriel Loci promění v luxusní hotel. Majitele objektu, firmu Cimex, to vyjde až na dvě miliardy korun. Petra Jansová Přečíst článek