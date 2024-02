Kladenská pěší zóna je na prodej. Za 32 domů chce podnikatel Orna přes 630 milionů

Vlivný kladenský podnikatel Pavel Orna v devadesátkách skoupil téměř všechny domy na kladenské pěší zóně v ulici T. G. Masaryka a jejím okolí. Teď se více než třicítky domů zbavuje. Chce za ně stovky milionů korun. Zprávu jako první přinesl deník e15.

Za soubor bytových domů v centru Kladna chce společnost Orna Corporation, v níž má podíl podnikatel Pavel Orna, 638 milionů korun. Domy nakoupil v 90. letech minulého století. Šest už jich prodal loni, uvedl server e15. Prodej potvrdil redakci e15 Ornův syn a ředitel společnosti Jan Orna a také makléři z M&M reality, kteří mají za úkol nemovitosti prodat.

„Panu Ornovi už je přes 70 let a nemovitosti vlastní déle než 30 let, proto se rozhodl, že je chce prodat a rozdělit se se společníky a svými potomky,“ sdělil deníku Jakub Bureš z M&M reality. Pavel Orna vlastní spolu s manželkou 40 procent společnosti Orna Corporation, zbylí tři společníci mají každý pětinový podíl.

Ornův syn další informace nechtěl deníku sdělit. „Nemám pokyn od vlastníků sdělovat jakékoliv další informace. S otcem určitě mluvit nemůžete, nebude se k tomu vyjadřovat,“ uvedl Jan Orna.

Soubor nemovitostí tvoří byty i komerční prostory, většinu z nich společnost nyní pronajímá. Jejich plocha přesahuje 18 tisíc metrů čtverečních. Zájemci je mohou kupovat dohromady i jednotlivě.

