Film Jiřího Mádla Vlny bude bojovat o Oscara

Do boje o americkou cenu Oscar vybrali členové České filmové a televizní akademie (ČFTA) v kategorii Nejlepší zahraniční film snímek Vlny scenáristy a režiséra Jiřího Mádla, sdělila za akademii sdělila Silvie Marková. Film je inspirován skutečným příběhem skupiny novinářů mezinárodní redakce Československého rozhlasu a jejich odhodláním přinášet nezávislé zprávy za každou cenu.

Reklama

Ve světové premiéře byl snímek Vlny uveden na letošním Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary, kde režisér Mádl získal cenu Modrá kostka za mimořádný umělecký výkon. Do kin oficiálně vstoupil 15. srpna. Film, který je zasazen do konce 60. let minulého století, za čtyři týdny od premiéry vidělo téměř 357 tisíc lidí a jeho tržby se blíží k 62 milionům korun.

ČFTA, která stojí za udílením cen Český lev, vybírala při hlasování akademiků z 13 českých hraných a dokumentárních filmů, přihlášených jejich producenty. Za filmem Vlny se v hlasování umístily v abecedním pořadí snímky Amerikánka a Mord.

Slavnostní vyhlášení 97. ročníku cen Oscar se uskuteční 2. března 2025. Oscarový shortlist výběru 15 zahraničních filmů americká Akademie filmového umění a věd zveřejní 17. prosince. Nominace pak budou oznámeny 17. ledna 2025.

Pocta pro FAMU. Americký magazín ji zařadil mezi nejlepší filmové školy světa Zprávy z firem Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze (FAMU) je na soupisu patnácti nejlepších filmových škol světa aktuálního čísla filmového magazínu The Hollywood Reporter. ČTK Přečíst článek

Reklama

Autor a režisér filmu Mádl pracoval s osobními vzpomínkami původních členů mezinárodní redakce Československého rozhlasu, kteří ve filmu vystupují pod skutečnými jmény. Vedle Jiřího Dienstbiera v podání Vojtěcha Kotka, to jsou Věra Šťovíčková, kterou hraje Tatiana Pauhofová, Luboš Dobrovský (Martin Hofmann), Jan Petránek (Petr Lněnička) nebo Milan Weiner (Stanislav Majer). Hlavní roli technika Československého rozhlasu, který se v bouřlivé době 60. let musí rozhodnout, co je pro něho a jeho bratra v životě důležité, svěřil Vojtěchovi Vodochodskému.

Ocenění v Česku i zahraničí

Mádl debutoval jako režisér a scenárista filmem Pojedeme k moři, který si vysloužil tři nominace na Českého lva a získal řadu ocenění na mezinárodních filmových festivalech. Jeho druhým celovečerním filmem je snímek Na střeše, jenž získal hlavní cenu na Mezinárodním filmovém festivalu v Mannheimu i Cenu diváků na MFF Karlovy Vary a byl nominován na Českého lva v sedmi kategoriích. Jako herec se před kamerou poprvé objevil ve filmu Snowboarďáci v roce 2004. Za roli ve filmu Modelář Petra Zelenky získal Českého lva.

ČFTA vyslala loni v září do boje o Oscara film Bratři režiséra Tomáše Mašína, který vypráví příběh útěku bratří Josefa a Ctirada Mašínových z Československa v době studené války. Do užšího výběru se však film nedostal.

Princ jako stalker i spor kvůli Blízkému východu. Remake Sněhurky sbírá jednu kontroverzi za druhou Zprávy z firem Teoreticky to muselo znít jako dobrý nápad. Alespoň pro manažery hollywoodského filmového studia, kteří chtěli vydělat velké peníze sázkou na jistotu v podobě námětu a příběhu známého širokému publiku. Tím nápadem byl moderní remake Sněhurky navazující na milovaný originál studia Disney s novými hvězdami, jmény z první herecké ligy a pohádkovým příběhem se šťastným koncem, který by se mohl všem líbit. Ale tak to nedopadlo, napsal zpravodajský server The Guardian. ČTK Přečíst článek

Zlatou sošku americké Akademie filmového umění a věd zatím získaly pouze dva československé a jeden český film, v 60. letech Obchod na korze Jána Kadára a Elmara Klose, o dva roky později Ostře sledované vlaky Jiřího Menzela a v roce 1996 Kolja Jana Svěráka. Šestice dalších filmů se probojovala do nominačního výběru: Lásky jedné plavovlásky (1966) a Hoří má panenko Miloše Formana (1968), Vesničko má středisková Jiřího Menzela (1986), Obecná škola Jana Svěráka (1991), Musíme si pomáhat Jana Hřebejka (2000) a Želary Ondřeje Trojana (2003).

Do oscarového shortlistu byl v roce 2019 vybrán film Václava Marhoula Nabarvené ptáče a o dva roky později snímek Agnieszky Hollandové Šarlatán.

ČFTA byla založena v roce 1995. Uděluje filmovou cenu Českého lva a nominuje českého kandidáta na ceny americké Akademie filmového umění a věd. Má 405 členů.