Zápas v bahně. Tak svět vidí ostrou kampaň Babiše a Pavla

Českou republiku čeká před druhým kolem prezidentských voleb za necelé dva týdny ostrá kampaň, shodují se média v zahraničí. Tvrdí také, že volební souboj mezi generálem ve výslužbě Petrem Pavlem a bývalým premiérem Andrejem Babišem není zápasem o zachování demokracie v zemi.

O hrozícím „zápasu v bahně” před druhým kolem píše německý list Frankfurter Allgemeine Zeitung. „Babiš jako miliardář a lídr své strany ANO má v nadcházejících dvou týdnech veškeré možnosti pro razantnější kampaň,” uvedl FAZ. Všímá si, že slovní výpady Babiše proti Pavlovi se hned po oznámení výsledků prvního kola začaly točit kolem generálova výcviku u vojenské rozvědky v 80. letech. Český expremiér přitom sám čelí obvinění ze spolupráce s komunistickou Státní bezpečnostní, připomíná list.

Další německý list Süddeutsche Zeitung přisuzuje větší šance na celkové vítězství Pavlovi, který podle něj v prvním kole získal více hlasů, než se očekávalo. Poukazuje také na to, že Pavlovi okamžitě po zveřejnění výsledků vyjádřili podporu tři neúspěšní kandidáti z prvního kola. O zostřené kampani před druhým kolem svědčí podle německého listu mimo jiné skutečnost, že se jejím tématem stala spolupráce kandidátů s komunistickými tajnými službami.

Česká demokracie není v ohrožení

Za „razantní” označila Babišův vstup do kampaně před druhým kolem rakouská agentura APA. Poukazuje na billboardy, na nichž český expremiér voličům slibuje, že je „nezatáhne do války”, a vymezuje se proti Pavlovi coby armádnímu generálovi. Agentura cituje českého politického marketéra Jakuba Horáka, podle nějž válka na Ukrajině nahradila dřívější migranty jako téma, které má lidem především nahánět strach.

Zostření souboje o post českého prezidenta si všímá také britský deník The Guardian. Po „překvapivé porážce” z prvního kola k němu přispěl expremiér Babiš, který svého soupeře přirovnal k Vladimiru Putinovi. Kampani před druhým kolem hned zkraje ovládly „spory o komunistickou minulost země”, konstatuje The Guardian.

Server Politico mírní obavy o osud české demokracie, které v souvislosti s volbou mezi Pavlem a Babišem vyjadřují někteří domácí i vnější pozorovatelé. „Nebojte se, česká demokracie bude v pořádku. Ať už druhé kolo dopadne jakkoliv, přesně takto vypadá živá demokratická politika v Evropě 21. století,” píše Politico.

Přestože je Babiš přirovnáván k maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi, který je obviňován z autoritářství a upevňování vlastní moci, během svého premiérského mandátu český politik podobné sklony neprojevil a zaujímal relativně tvrdou pozici i vůči Rusku a Číně, dodalo v komentáři na webu Politico slovenský politolog Dalibor Roháč.

