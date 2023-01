Politický diář Jany Havligerové: Finále prezidentské volby je za dveřmi, atmosféra houstne

Vláda bude deset dnů před druhým kolem prezidentské volby čelit vyslovení nedůvěry. Mimořádnou schůzi sněmovny si vyžádalo hnutí ANO. Že je to součást kampaně na podporu Babiše, šéfka frakce Schillerová důrazně odmítá. Samozřejmě. Bude to jen drtivá kritika Fialova kabinetu a pění oslavných ód na schopnosti a úspěchy vůdce hnutí. O návrhu programu schůze se při vyslovení důvěry či nedůvěry vládě nehlasuje. Je to předem prohraný pokus – vládní koalice má v dolní komoře většinu. Bude to ale mnohahodinová debata. A to se hodí.

Místopředseda ANO, moravskoslezský hejtman Vondrák, pokračuje v rozvracení majestátu. Opět veřejně oznámil, že i v druhém kole volby hlavy státu dá hlas generálu Pavlovi. Takový podraz – tak to označila Schillerová, se zvlášť u člena nejužšího vedení neodpouští. Vondrák už si také chystá zadní vrátka. Říká, že přemýšlí o vystoupení z ANO. Správně tuší, že předsednictvo se s ním vypořádá, ať Babiš Hrad obsadí či nikoliv.

Volba prezidenta budí vášně na všech frontách. Kádrovat se chystá i olomoucká organizace ODS. Její vedení bude zajímat, proč podnikatel Benýšek, někdejší „zlý muž“ ve službách zesnulého nejbohatšího Čecha Kellnera, finančně podpořil prezidentského kandidáta Středulu. On snad tento vlivný muž ODS poslal odborovému předákovi miliony korun ze stranické kasy?

PREZIDENTSKÉ VOLBY ON-LINE: Pavlovi vyjádřili podporu Nerudová, Fischer, Hilšer i premiér Fiala Prezidentské volby 2023 První kolo přímé volby prezidenta ČR skončilo, začalo sčítání hlasů. Po sečtení hlasů ve třech čtvrtinách okrsků vede bývalý premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš se 37 procenty hlasů. Na druhém místě byl generál ve výslužbě Petr Pavel se 33,49 procenta hlasů. Vyplývá to z volebního serveru ČSÚ. Na třetím místě je zatím bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová se 13,77 procenta hlasů. Čtvrtý v pořadí je senátor Pavel Fischer se 6,56 procenta hlasů. Zisk ostatních kandidátů se pohyboval pod pěti procenty. Volební účast činila 67,48 procenta. duk, ČTK Přečíst článek