Kýble špíny a kampaň postavená na lžích. Máme se na co těšit, říká politolog

Ještě 10 dnů čeká Česko prezidentská předvolební kampaň. Ta, jak ukázala už sobotní tisková konference Andreje Babiše, bude velmi vyostřená. Jak se k negativní rétorice postaví jeho protikandidát Petr Pavel? A kdo má větší šanci zaujmout voliče Danuše Nerudové, která skončila po prvním kole na třetím místě? O tom všem v rozhovoru pro Newstream mluví politolog a odborník na politický marketing Otto Eibl z Katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Reklama

Co můžeme v následujících týdnech očekávat od kampaně Andreje Babiše a generála Pavla?

Podle prvních balónků, které už stačil vypustit Andrej Babiš na sobotní tiskové konferenci se máme opravdu na co těšit. Půjde o kýble špíny, které se budou valit všemi možnými kanály. Narážím tím nejenom na billboardy, ale i na prohlášení, která se objevila posléze. Andrej Babiš otevřeně nastoupil vlnu, kterou dřív jely radikální a extrémní politické strany a hnutí. Za jeho kampaň by se v tuto chvíli nemusel stydět nikdo z SPD a možná hůř. A dovolím si v tuto chvíli vyjádřit svůj osobní postoj a to ten, že tým, který toto připravuje by se měl stydět za to, že prezidentskou kampaň staví na lžích a dezinformacích a tím ještě víc pošlapává politickou kulturu v naší zemi. Andrej Babiš se zkrátka neštítí použít jakékoli prostředky. On ví, že už asi nenaláká žádné další voliče, tak se alespoň snaží znechutit ty, kteří by se přiklonili ke Petrovi Pavlovi.

Babiš zaplavil Česko billboardy. Jeho prezidentské šance mírně rostou, hlásí sázkovky Prezidentské volby 2023 Petr Pavel během včerejška podle tuzemských sázkových kanceláří mírně oslabil své šance na celkové vítězství v prezidentské volbě. Ty však nadále zůstávají velmi vysoké a Pavel představuje jasného favorita. Jeho rival Andrej Babiš si po včerejšku mírně polepšil. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Generál Pavel rétoriku nezmění. Bude klidný

A jakou taktiku zvolí nebo spíš bude muset zvolit generál Pavel?

Petr Pavel asi povede kampaň v podobném duchu jako dosud. Nedá se čekat, že by nastoupil cestu lží a manipulací. Může se ale stát, že bude víc a explicitněji pojmenovávat, proč by se Andrej Babiš neměl stát prezidentem České republiky.

Reklama

Konkrétně jak?

Například tak, že bude připomínat kauzy, jimž Andrej Babiš čelí a možná ještě čelit bude. Každopádně se tonalita jeho kampaně nebude od té, která probíhala, lišit tak moc, jako v případě Andreje Babiše. Ten se zatím snažil prezentovat jako hodný státník, otec národa, a teď plynule přešel do role rtuťovitého dědka, jak ho známe z jeho vystoupení ve Sněmovně.

Politický diář Jany Havligerové: Finále prezidentské volby je za dveřmi, atmosféra houstne Názory Vláda bude deset dnů před druhým kolem prezidentské volby čelit vyslovení nedůvěry. Mimořádnou schůzi sněmovny si vyžádalo hnutí ANO. Že je to součást kampaně na podporu Babiše, šéfka frakce Schillerová důrazně odmítá. Samozřejmě. Bude to jen drtivá kritika Fialova kabinetu a pění oslavných ód na schopnosti a úspěchy vůdce hnutí. O návrhu programu schůze se při vyslovení důvěry či nedůvěry vládě nehlasuje. Je to předem prohraný pokus – vládní koalice má v dolní komoře většinu. Bude to ale mnohahodinová debata. A to se hodí. Jana Havligerová Přečíst článek

Myslím, že očekával v 1. kole vítězství i to, že rozdíl mezi počty hlasů nebude tak malý. Nebyl tedy trochu nervózní?

Myslím si, že musel být v sobotu strašně naštvaný. Předvolební průzkumy mu dlouho predikovaly vítězství a najednou do druhého kola vstupuje z druhého místa. Možná si uvědomil, že nemá věci pod kontrolou ani on, ani jeho slovutný marketingový tým. Ukázalo se, že ho lze porazit. Pro něj to musí být hrozné, byl ve svém životě zvyklý zaujímat vedoucí pozici a teď to tak není. Ukazuje se, že přítomnost polarizující osobnosti je pro mnohé voliče tak mobilizující, že jsou schopni v prvním kole obětovat svoji srdeční volbu a hlasovat pro někoho, o němž jsou spíš přesvědčeni, že je Andreje Babiše schopen porazit. A přesně tou osobností je pro ně generál Pavel.

Zmiňoval jste, že tón kampaně Petra Pavla se zásadně nepromění. Nemůže se mu to vymstít?

Kampaň generála Pavla byla velmi dobře postavená, stejně jako je teď. A na rozdíl například od Jiřího Drahoše generál Pavel skutečně chce být prezidentem, a kampaň zahájil ne před pár měsíci, ale před pár lety. A chtěl bych podtrhnout především to, že slušnost není slabost. Naopak. Když proti sobě budete mít člověka, který bude emocionálně nestabilní a pod tlakem v debatách mu například nepůjde gramatika, pak může klid spoustě lidí imponovat. Navíc musíme brát v potaz i to, kdo v tuto chvíli na Hradě sedí a jak velká může být frustrace voličů. Ti teď hledají změnu k lepšímu a tu pro ně Andrej Babiš nemusí reprezentovat.

Kampaň generála Pavla je dobře postavená

Takže změna rétoriky by mohla dokonce generálovi Pavlovi uškodit?

Kdyby se začal negativně a agresivně vymezovat vůči Andreji Babišovi, tak by nemuselo fungovat. I protože jsme ho za těch několik měsíců poznali jako někoho, kdo v klidu stojí a občas hodí suchý vtip, ale nezaútočí, protože to nemá zapotřebí. Má jiné kvality. A když se podíváme na příběh vyprávěný jeho kampaní, tak to dává dokonalý smysl. Má disciplínu a je v klidu. V tomto tónu je autentický, kdyby se změnil, nevěřili bychom mu to. Kdyby kolem začal prskat, pak by spoustu voličů, kteří v prvním kole volili například Danuši Nerudovou, mohl i odradit.

Jak moc může generálovi Pavlovi uškodit, že mu vyjádřila podporu vláda? Měl by se tedy od ní distancovat?

To je velmi složitá otázka. Vlastně nikdy o tu podporu nežádal, stejně jako například Danuše Nerudová nebo Pavle Fischer. Dostali ji vlastně z nouze, protože vládní formace nedokázala vygenerovat vlastního kandidáta. I přesto byli všichni jako vládní kandidáti nálepkováni. Ale nemyslím si, že by receptem bylo se nyní od vlády Petra Fialy distancovat. Ostatně už to zkoušela Danuše Nerudová a nijak se to neosvědčilo. Pokud někomu linka afiliace mezi Pavlem a vládou vadí, pak už ho nevolil v prvním kole. Tento moment tedy propojení mezi vládou a Pavlem vadí jiným skupinám lidí.

Ekonomický přístup Pavla a Babiše? První se orientuje na Západ, Babiš naváže na Zemana, míní experti Prezidentské volby 2023 Ekonomické působení kandidátů, kteří postoupili do druhého kola prezidentských voleb, se bude zřejmě výrazně lišit, myslí si ekonomové oslovení ČTK. To by se podle nich mělo projevit na domácí i zahraniční scéně. Zatímco od Petra Pavla očekávají spíše prozápadní působení v cizině a umírněnější roli na domácí scéně, v případě Andreje Babiše počítají s ostrými postoji vůči současné vládě a také s otevřenějším přístupem například k Rusku nebo Číně. Upozorňují také na jejich odlišné názory na působení centrální banky, ale rovněž na omezené pravomoci prezidenta. ČTK Přečíst článek

Hraje se hodně o mladé voliče. Má u nich některý z kandidátů jasnou výhodu?

U této skupiny se předpokládá, že v prvním kole volila Danuši Nerudovou, která je dokázala strhnout na svoji stranu. Nyní pro některé z nich může Pavel vypadat stejně jako Babiš. Oba jsou starší generace a mají komunistickou minulost. Na druhou stranu si myslím, že negativní emoce spojované s Andrejem Babišem jsou mnohem intenzivnější než ty, které u nich vyvolává Petr Pavel. Ano, mladí jsou nestabilní a přáli by si někoho jiného a já bych jim ho i vlastně přál. Protože současná politická scéna jim nenabízí témata, která by je zajímala. Danuše Nerudová pro ně byla symbol, a tím že podpořila Petra Pavla, mohla některé z nich přesvědčit, že se zvednou a půjdou ho volit.

K prvnímu kolu přišlo volit ve srovnání s předchozími, nejenom prezidentskými volbami, nadprůměrné množství lidí. Nastává změna společnosti, nebo byly volební kampaně natolik silné, že zaujaly víc lidí?

Myslím, že to spolu kráčí ruku v ruce. Kampaně byly hodně mobilizační, zazněly v nich hodně silné příběhy. A velkou pozornost na sebe strhl i Andrej Babiš, který objížděl republiku a mobilizoval svoje voliče kritikou vlády na téma energetické krize nebo rozdmýchávání války. Na to spousta lidí slyšela a slyší, protože cítí strach. A Andrej Babiš je obchodník se strachem. A to je něco, co je potřeba podtrhnout a explicitně zmínit, že jeho kampaň staví na tom nejhorším v nás. Na druhé straně se odehrával i příběh o tom, kdo by mohl být tou nadějí do budoucna. Zde se to trochu tříštilo, protože v demokratickém táboře byla nabídka mnohem pestřejší. Mohl to být generál Pavel, který nabízel klid, s nímž nás provede aktuální krizí, nebo někdo, kdo hledí ještě dál do budoucnosti a vytáhne témata LGNT komunity nebo klimatu. Právě ta mohla přitáhnout tu pozornost, protože se v politice moc neřeší, protože nepřináší žádné body.

Čeká nás i kampaň na dezinformačních serverech

Co kromě negativní a ostře vyhraněné kampaně můžeme v kampani Andreje Babiše očekávat?

Nadále bude pokračovat v kontaktní kampani a výjezdech do regionů. Očekávat můžeme ale i kampaň, která bude méně viditelná, a za níž nemusí tak úplně stát on a jeho tým, a teď chci věřit, že to nerozdmýchávají, a to jsou akce na dezinformační scéně, které budou přilévat olej do ohně.

Babišův projev naštval hejtmana Vondráka. Zvažuje odchod z hnutí ANO Politika Moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák zvažuje odchod z ANO. Důvodem je směřování hnutí. Ve druhém kole prezidentské volby dá hlas Petru Pavlovi, který kandiduje proti lídrovi ANO Andreji Babišovi. Vondrák to řekl webu Seznam Zprávy. V rozhovoru zároveň kritizoval sobotní tiskovou konferenci po vyhlášení výsledků prvního kola volby, na které Babiš na Pavla ostře zaútočil. ČTK Přečíst článek

Co máte na mysli?

Řetězové maily a dark posty na sociálních sítích, které budou přispívat negativní náladě mezi příznivci SPD a podobných spolků a hnutí, které se budou mobilizovat v domnění, že nás generál Pavel táhne do války.

Může kampaň Andreje Babiše ohrozit i potenciální odchod hejtmana Ivo Vondráka?

Části voličů to může otevřít oči, těm věrným to bude v tuto chvíli jedno.

Otto Eibl působí na Katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Je také odborným asistentem Mezinárodního politologického ústavu, výzkumného pracoviště na této fakultě. Na odborné úrovni se zaměřuje především na politickou komunikaci, politický marketing či teorii racionální volby. Je spoluautorem celé řady dalších odborných publikací, například knihy Marketing politických kampaní nebo Teorie a metody politického marketingu.

Prezidentská volba má první poražené. Podívejte se na rozhovory s kandidáty Prezidentské volby 2023 První boj je za námi. Ministerstvo vnitra oznámilo, kteří kandidáti splnili veškeré náležitosti a skutečně se mohou ucházet o prezidentský post. Přinášíme rozhovory s osmičkou lidí, kteří chtějí na Hrad v unikátním seriálu Kafe s prezidentem. sta Přečíst článek

Zápas v bahně. Tak svět vidí ostrou kampaň Babiše a Pavla Prezidentské volby 2023 Českou republiku čeká před druhým kolem prezidentských voleb za necelé dva týdny ostrá kampaň, shodují se média v zahraničí. Tvrdí také, že volební souboj mezi generálem ve výslužbě Petrem Pavlem a bývalým premiérem Andrejem Babišem není zápasem o zachování demokracie v zemi. ČTK, vku Přečíst článek