Pavel se na sítích snažil lovit hlasy všude, Babiš cílil na užší skupinu

Reklamu na sociálních sítích Facebook a Instagram v prvním týdnu před druhým kolem prezidentských voleb zacílil kandidát Petr Pavel na široké publikum a ve větším celkovém množství, zatímco druhý postupující Andrej Babiš svou reklamu cílil na skupinu úzce definovaných příjemců. Pavel se zaměřil i na internetu na regiony, kde se mu v první volbě tolik nedařilo, tedy na Ústecký či Moravskoslezský kraj, ale také na Olomoucko či Jihočeský kraj. Babiš zásadním způsobem posílil svou digitální přítomnost ve velkých regionech, jako jsou Středočeský či Jihomoravský kraj. Například na Prahu však cílil Pavel 19 procent placených postů, zatímco Babiš jen 5,5 procenta. Vyplývá to z dnes zveřejněné analýzy vypracované Transparency International ve spolupráci s Asociací pro mezinárodní otázky. Data společnosti sbíraly od 13. do 20. ledna.

Větší množství placených příspěvků za větší celkovou částku zadal tým Petra Pavla, a to 55 v celkové ceně 522 tisíc korun, u Babiše to bylo 13 postů v ceně 364 tisíc korun. V prvním týdnu kampaně před druhým kolem měli oba finalisté podle analýzy relativně podobné počty zobrazení jednotlivých inzerátů - 235 tisíc zobrazení na jednu reklamu v průměru u Pavla a 226 tisíc zobrazení u Babiše. Do celkovém počtu zobrazení se to propsalo jako necelých 13 milionů zobrazení u Pavla a u Babiše tři miliony zobrazení. Babišova reklama se přitom doručovala 411 tisícům uživatelů, zatímco Pavlova milionu uživatelů sítí. Pavel posílil svou reklamu určenou pro mladší publikum mezi 18 a 34 lety. Ostatním věkovým skupinám doručoval reklamu přednostně Babiš, a to zejména od 45 let výše.

V případě doručování reklam z hlediska pohlaví byly rozdíly mezi Pavlem a Babišem v uvedeném období podle analýzy menší než v minulosti, kdy bývalý vysoce postavený představitel české armády a NATO cílil o poznání více na mužské publikum, kdežto bývalý premiér Babiš inklinoval spíše k ženskému. V prvním týdnu před druhým kolem voleb se poměr vyrovnával směrem k mužům.

Z analýzy společnosti Ami Digital, která se zaměřuje na komunikaci na internetu, Pavel v závěrečné fázi předvolební kampaně jednoznačně překonával Babiše v aktivitě na sociálních sítích. Předsedu hnutí ANO téměř dohnal v počtu sledujících a fanoušků a celkový počet interakcí je na facebooku, instagramu i twitteru u Pavla třikrát až čtyřikrát vyšší než u Babiše. I přes Babišův velký náskok ze dřívějška mají nyní oba prezidentští kandidáti na sociálních sítích Facebook, Instagram a Twitter srovnatelný počet fanoušků a sledujících. Babiš jich má okolo 860 tisíc, Pavel 720 tisíc.

„Zejména po prvním kole prezidentské volby byl přitom vidět velký nárůst sledujících generála Pavla, zatímco u Andreje Babiše tato čísla spíše stagnují,” řekl ve středu ČTK ředitel Ami Digital Vladan Crha. Babiš se podle něj zaměřuje zejména na facebook, kde jsou v průměru starší uživatelé, zatímco Pavel dominuje na instagramu s mladší uživatelskou základnou.

Pavel v prvním kole prezidentských voleb před necelými dvěma týdny těsně zvítězil, když dostal podporu 35,4 procenta. Druhý postupující, expremiér Babiš, měl 34,99 procenta.