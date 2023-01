Pokud Babiš vyhraje, sázkovky prodělají, říká mluvčí Tisportu

Klasické kurzové sázení je dominantně mužská záležitost, u politických sázek také převažují muži, ale ne tak výrazně. Klienti sázející na takzvané společenské sázky jsou oproti celkovému průměru klientely Tipsportu starší, říká mluvčí Tipsportu Václav Sochor.

Zájem o sázky na letošní prezidentské volby je rekordní. Překvapilo vás to? Kolik peněz Češi na prezidenty prosázejí?

Očekávali jsme, že celkově nabereme čtvrt miliardy korun, teď už čekáme, že to může být klidně i o sto milionů víc. Už po skončení prvního kola volby jsme měli nabráno téměř 200 milionů korun. Je to tak, že sázky jsou vypsané už dva roky, ale samozřejmě lidé nejvíce sázejí před koncem, nechtějí na výhru čekat tak dlouho. Pro srovnání, při předchozí prezidentské volbě před pěti lety lidé prosázeli sto milionů korun. Vyšší zájem jsme jinak očekávali, aktivně totiž rozvíjíme společenské sázení. Podpořili jsme to poprvé velkou kampaní, měli jsme televizní reklamu, billboardy, přineslo to tisíce nových klientů.

Kolik se prosázelo na poslední parlamentní volby?

Na předloňské parlamentní volby jsme v Tipsportu přijali sázky celkem za 102 miliony korun, to je dvojnásobek oproti volbám 2017, kdy to bylo 56 milionů korun.

Typově jací lidé sázejí na politické sázky, je tam rozdíl mezi sportovními sázkami, poměrově například muži versus ženy apod.

Klienti sázející na takzvané společenské sázky jsou oproti celkovému průměru klientely Tipsportu starší. Klasické kurzové sázení je dominantně mužská záležitost, u politických sázek také převažují muži, ale ne tak výrazně. Překryv obou skupin je velký, ale je i řada klientů, kteří si vybírají jen sázky na politiku. Mezi nimi jsou i nově registrovaní klienti, které zaujala naše reklamní kampaň. Největší rozdíl je ve výši jednotlivých sázek, která je na politiku řádově vyšší.

Jak velká je suma peněz na prezidentské volby v porovnání se sportovními sázkami?

Naše rekordní akce bylo poslední mistrovství světa ve fotbale. Tam jsme přijali 1,88 miliardy korun. Takže proti tomu to je 15, 20 procent, takže zlomek. Ale jak říkám, srovnávám to s největší akcí. Jinak obecně obliba společenských sázek výrazně roste, sází se na české a slovenské prezidentské a parlamentní volby. Pak na velké akce jako jsou americké prezidentské volby, ty jsou hodně populární. Také brexit byl hodně sázený či francouzské volby. Vypisujeme kde co, i méně populární události.

Co tedy teď české prezidentské volby, jak budete vypisovat nové kurzy?

Teď se samozřejmě vypisují sázky jen pro druhé kolo, pro dva kandidáty. V neděli byl velmi nízký kurz na Petra Pavla, 1,12, přitom na Andreje Babiše přes 6, teď to trochu klesá, ale jasně z toho vyplývá, že naši bookmakeři považují za velmi výrazného favorita Petra Pavla. Což ale neznamená, že by se nesázelo na Babiše, spousta sázkařů shledává současný vysoký kurz atraktivním.

Kde je teď víc nasázeno? Před prvním kolem bylo na Babiše, že?

Ano, bylo to výrazně víc na Babiše, v závěru prvního kola se to vyrovnalo - k pondělku ráno bylo 46 procent všech sázek na Babiše, 41 procent na Pavla. Ale dnes se sází mnohem víc na Babiše – právě kvůli tomu atraktivnímu kruzu.

Jak často budete kurzy měnit?

Pravidllo žádné není, většinou reagují na kurzotvornou zprávu, tedy někdo něco oznámí, je vyostřená debata, vyjde nějaká nová informace v médiích. Výrazně do kurzu promlouvá i to, na koho moc lidi sázejí, pak kurzy upravujeme, aby to byl také pro sázkovku co nejmenší risk. Máme docela propracovaný risk management. Obecně se kurzy mění několikrát za den.

Jak to bookmakeři vyhodnocují? To musejí sledovat politiku od rána do večera?

Ano, velmi sledují politiku. Jsou specializovaní tři pod vedením Pavola Boška, což je hlavní bookmaker Tipsportu, který se zároveň zaměřuje na společenské sázky. Samozřejmě tento tým má support i od ostatních bookmakerů, analytiků a matematiků. Na druhou stranu, volby jsou jednorázová věc, opakující se jednou za několik let. Proto se na to nevyvíjejí sofistikované softwarové programy, což by i tak bylo složité. Používají se tedy základní algoritmy, které platí pro ostatní sázení. Je tam velký manuální vstup bookmakerů. Což znamená, že sázkař má větší šanci na úspěch, protože na nejsázenější soutěže jako je Bundesliga nebo Premier League máme velice propracovaný software a náš risk je velice nízký. Když je to v rukou lidí a ne strojů, sázkař má zpravidla větší šanci. Zase u voleb nedochází k takovým překvapením jako při sportovních utkáních, jako například když dá někdo v devadesáté minutě utkání gól.

Teď tedy, kdyby vyhrál Andrej Babiš, tak proděláte, že?

Kdyby vyhrál Babiš, prodělali bychom, protože se na něj sází hodně a má vysoký kurz. Když by se stalo něco opravdu zásadního, kdyby třeba někdo musel odstoupit, tak musíme velmi rychle reagovat. Když to nejde rychle vyhodnotit, sázku na nějakou dobu stáhneme, než se bookmakeři dohodnou a vypočítají kurz správně. Samozřejmě to chceme mít co nejrychleji, abychom nepřicházeli o lidi, co by si rádi vsadili.

Do kdy budou moci lidé na výsledek voleb sázet?

Až do oznámení oficiálních výsledků. Live sázky přijímáme nejenom během hlasování, ale i po hlasování, během počítání hlasů. Máme vypsány různé sázky, ne jenom na vítěze, ale na volební účast, na počet hlasů a podobně.

