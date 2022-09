Zelenskyj podal žádost o urychlené přijetí do NATO. Rusko je slabé, vzkazuje šéf aliance Stoltenberg

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že jeho země podává žádost o urychlené přijetí do Severoatlantické aliance, informují tiskové agentury. Zelenskyj se tak vyjádřil krátce poté, co ruský prezident Vladimir Putin oznámil anexi čtyř Moskvou okupovaných ukrajinských regionů a s jejich proruskými vůdci podepsal v Kremlu smlouvy o připojení těchto ukrajinských území k Ruské federaci. Západ anexi odmítá. Ukrajinský prezident rovněž prohlásil, že Kyjev nebude jednat s Ruskem, dokud bude jeho prezidentem Putin. Budeme jednat s novou hlavou státu, uvedl Zelenskyj.

„Podepsáním žádosti Ukrajiny o urychlený vstup do NATO činíme rozhodující krok,“ uvedl Zelenskyj. „De facto jsme svou cestu do NATO už prošli. De facto jsme již prokázali kompatibilitu s aliančními normami. Pro Ukrajinu jsou reálné - reálné na bojišti a ve všech aspektech naší interakce,“ napsal Zelenskyj na platformě telegram. „Ukrajina dnes podává žádost, aby tak učinila de iure,“ dodal.

Zelenskyj chce sjednotit Ukrajinu

Zelenskyj rovněž zopakoval svůj slib, že sjednotí celé ukrajinské území včetně toho, které nyní okupuje Rusko. „Území celé naší země bude osvobozeno od tohoto nepřítele - nejen nepřítele Ukrajiny, ale také samotného života, lidskosti, práva a pravdy,“ uvedl. Na dnešní Putinovu výzvu k jednání ukrajinský prezident uvedl, že Kyjev je připraven k dialogu s Ruskem, ale jen pokud ho povede jiná hlava státu.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová o ukrajinské žádosti o přijetí do NATO na svém účtu na sociální síti telegram napsala, že „dnes si každý vybral svoji cestu; krvaví řezníci, kteří zabíjejí ženy a děti, na smetiště NATO; a my - do budoucnosti“.

Ruský prezident v projevu, který předcházel podpisu smluv o připojení ukrajinských oblastí k Rusku, prohlásil, že jeho země bude hájit anektovaná ukrajinská území "všemi dostupnými prostředky". Představitel jaderné mocnosti zároveň vybídl Kyjev k jednání, zdůraznil ovšem, že anektovaných území se Moskva nevzdá.

Na anexi Ukrajina zareaguje tvrdě

Zelenskyj ve čtvrtek varoval, že Ukrajina zareaguje „velmi tvrdě“ na pokus Ruska anektovat další části jejího území, a na dnešek svolal mimořádné zasedání ukrajinské Rady národní bezpečnosti a obrany. „Byla projednána opatření, která je třeba přijmout k zajištění kolektivní bezpečnosti euroatlantického prostoru a Ukrajiny,“ stálo po jejím zasedání na oficiálních webových stránkách Zelenského. Mezi tato opatření by podle Kyjeva mělo patřit i zavedení strategie jaderného odstrašení proti Rusku ze strany ukrajinských spojenců.

Co přesně „urychlená“ žádost o vstup do NATO znamená, není zatím jasné, protože vstup nové země do NATO vyžaduje jednomyslnou podporu aliance, poznamenala agentura AP. Zelenskyj v polovině března uvedl, že si je vědom toho, že jeho země se členem Severoatlantické aliance nestane. Podle tehdejšího vyjádření ukrajinského prezidenta bylo Kyjevu dáno na vědomí, že politika „otevřených dveří“ se Ukrajiny netýká.

Šéf NATO: Anexe je ukázka ruské slabosti

Nejnovější ruské hrozby a částečná mobilizaci jsou signálem slabosti Moskvy a důkazem, že ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi nevychází jeho strategie, uvedl generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg. Ukrajina má právo vzít si zpět území, která v současnosti okupují ruské síly, prohlásil šéf NATO a odsoudil vyhlášení anexe čtyř ukrajinských oblastí Ruskem jako „nelegální a nelegitimní“. Stejný postoj dnes zaujali mnozí západní politici.

Kombinace jaderných výhrůžek, mobilizace a vyhlášení anexe představuje nejzávažnější eskalaci války na Ukrajině od jejího únorového začátku, uvedl Stoltenberg. NATO nadále Ukrajince „neochvějně podporuje“ při obraně před ruskou agresí. Generální tajemník zdůraznil, že NATO je obranná aliance a války se přímo neúčastní, dodává ale Ukrajině prostředky, aby se mohla bránit. O Ukrajincích hovořil jako o hrdinech.

„Vyhlášení anexe je nejzávažnějším pokusem o uzmutí cizího území v Evropě od konce druhé světové války,“ řekl Stoltenberg. „Spojenci NATO neuznávají žádné z těchto území jako součást Ruska a nebudou tak činit ani v budoucnu,“ dodal a vyzval další státy, aby kroky Moskvy rovněž odsoudily.

„Putin nese plnou zodpovědnost za tuto válku a je také jeho zodpovědností ji ukončit,“ uvedl Stoltenberg. „Pokud Rusko přestane válčit, nastane mír. Když přestane válčit Ukrajina, přestane existovat jako suverénní evropský národ,“ dodal.

Ruský prezident Vladimir Putin dnes v Kremlu podepsal smlouvy o připojení čtyř ukrajinských regionů k Ruské federaci. Spolu s ním tak při ceremoniálu učinili zástupci těchto Ruskem okupovaných a ovládaných oblastí. Mezinárodně neuznané Doněcká lidová republika a Luhanská lidová republika a rovněž Chersonská oblast a Záporožská oblast dohromady představují zhruba 15 procent rozlohy celé Ukrajiny.