Putin: Proti Rusku bojuje téměř celé NATO

Prakticky všechny státy NATO bojují proti Rusku, prohlásil konferenci ruský prezident Vladimir Putin. Uvedl také, že je připraven jednat se zvoleným americkým prezidentem Donaldem Trumpem a že se Rusko za poslední dva až tři roky stalo mnohem silnějším.

Ruská armáda na Ukrajině bojuje „prakticky proti všem zemím Severoatlantické aliance,“ nechal se slyšet Putin, který už v minulosti přišel s podobnými tvrzeními navzdory tomu, že žádné jednotky ze států NATO na Ukrajině nebojují. Východoevropskou zemi, která se už téměř tři roky brání ruské agresi, ale alianční státy podporují finančně a vojensky.

„Tak, především nevím, kdy se setkáme, protože o tom (Trump) vůbec nic neříká. Nemluvil jsem s ním více než čtyři roky. Samozřejmě jsem na to kdykoli připraven. A budu připraven na setkání, pokud ho bude chtít,“ citovala ruskou hlavu státu agentura Reuters.

Putin je připraven ke kompromisům

Jedním z hlavních témat takového jednání by podle všeho byla válka na Ukrajině. „Jsme připraveni k jednáním a kompromisům. Jednání je vždy o kompromisech, ale potřebujeme, aby i druhá strana byla ochotná jednat,“ uvedl Putin v odpovědi na otázku, zda je připraven nabídnout ústupky v zájmu dosažení míru na Ukrajině.

Trump slíbil velmi rychle ukončit. Plán Trumpova budoucího zmocněnce pro tuto otázku, generálporučíka ve výslužbě Keitha Kellogga, počítá s vyvinutím tlaku jak na Ukrajinu, tak na Rusko.

„Řekneme Ukrajincům: 'Musíte zasednout k jednacímu stolu, a pokud k němu nezasednete, podpora ze strany Spojených států vyschne,“ vylíčil Kellogg jednu jeho část letos v červnu. „A řekneme (ruskému prezidentovi Vladimiru) Putinovi: 'Musíte zasednout k jednacímu stolu, a pokud k němu nezasednete, pak dáme Ukrajincům vše, co potřebují, aby vás zabili na bojišti'.“

V Kyjevě i řadě evropských zemí panují z Trumpova postupu obavy. Končící administrativa prezidenta Joea Bidena byla nejdůležitějším podporovatelem východoevropské země, která se už téměř tři roky brání ruské agresi.

