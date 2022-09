Zelenskyj: Ukrajinu osvobodíme, i přes Putinovy výhružky jadernými zbraněmi

Osvobodíme celé území Ukrajiny navzdory vyhrůžkám ruského prezidenta Vladimira Putina jadernými zbraněmi, řekl v rozhovoru s německým deníkem Bild ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Částečnou mobilizaci podle něj Rusko provádělo skrytě již dříve, než ji dnes oficiálně vyhlásilo.

Ukrajinský prezident si nemyslí, že se Putin odhodlá k použití jaderných zbraní proti Ukrajině, nedokáže to ale vyloučit. „Nemyslím si, že svět připustí, aby nasadil tyto zbraně,” řekl Zelenskyj. Přesto podle něj existují rizika, neboť „do hlavy tomuto člověku nevidíme”.

Vyhrůžkám se však Ukrajina podle Zelenského nepodvolí a bude „krok za krokem” postupovat podle svých plánů a osvobodí své území, dodal Zelenskyj. „Zítra může Putin říct: Chceme kromě Ukrajiny také část Polska, jinak použijeme jaderné zbraně. Na takovéto kompromisy nelze přistoupit,” řekl.

Spojené státy podle bezpečnostního mluvčího Bílého domu Johna Kirbyho berou vážně Putinovu výhružku, že sáhne k jaderným zbraním. Takový krok by měl velmi vážné důsledky.

„Je to nebezpečná rétorika od jaderné mocnosti,” řekl Kirby v rozhovoru s televizí ABC. „Sledujeme jejich strategický postoj, jak nejlépe umíme, abychom mohli v případě potřeby změnit ten náš. V tuto chvíli nic nenasvědčuje tomu, že by to bylo nutné,” dodal.

Putin dnes ráno vyhlásil v Rusku částečnou mobilizaci. Prohlásil, že tak činí na obranu před Západem, který se snaží oslabit, rozdělit a zničit jeho zemi. Západní státy Putin obvinil z jaderného vydírání a pohrozil odpovídající ruskou reakcí. Kyjev již dříve uvedl, že vyhlášení částečné mobilizace svědčí o tom, že Moskvě nevycházejí válečné plány.

Ruský prezident podpořil také konání referend o připojení k Rusku v Moskvou okupovaných částech ukrajinského území. Podle Zelenského "pseudoreferenda", která by se měla konat již tento týden, „90 procent států neuzná”.

Vyhlášení částečné mobilizace podle Zelenského ukazuje, že má Rusko „problémy s důstojníky” a dalšími armádními příslušníky a že jeho jednotky na Ukrajině „utíkají z boje”. „Naše tajné služby a naši spojenci to již říkali. Mobilizaci prováděl (Putin) celý poslední měsíc,” dodal ukrajinský prezident.

