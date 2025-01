Zelenskyj otočil a souhlasí s přepravou ruského plynu na Slovensko. S Orbánem dělají Fialovi čáru přes rozpočet

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj otočil a souhlasí s tím, k čemu se dosud neměl – totiž k přepravě zemního plynu z Ruska na Slovensko či do Maďarska přes ukrajinské území.

Zelenskyj evidentně ustupuje maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi, který včera pohrozil, že bude vetovat prodloužení protiruských sankcí, pokud Kyjev nezačne pouštět přes ukrajinské území opět plyn do EU, zejména do Maďarska a na Slovensko. Platnost sankcí vyprší již příští týden v pátek. Ukrajinský prezident se tak mohl dostat i pod tlak Bruselu.

Pod tlak jej ovšem dostává také americký prezident Donald Trump, jehož administrativa včera rozhodla zrušit prakticky veškerou zahraniční pomoc své země, jejímž byla Ukrajina v uplynulých třech letech suverénně největším příjemcem. Kyjev získal do Washingtonu v přepočtu zhruba 700 miliard korun.

Zelenskyj není pánem situace

Zelenskyj se tedy ocitá v situaci, jejímž rozhodně není pánem, takže volí smířlivější tón. Dnes doslova uvedl, že Ukrajina bude Slovensku přepravovat plyn s potěšením. A samozřejmě i do Maďarska opět tranzitovat.

Zřejmě by se jednalo nadále o plyn ruský, jako do konce loňského roku, který ale bude obchodně a statisticky vykazovaný jako plyn ázerbájdžánský. Zelenskyj, aby svoji otočku obhájil, primárně deklaruje, že jde o plyn pro Moldavsko, jemuž jej Kreml vypnul. Nabízí se i možnost takový, že Baku odebere více plynu od Ruska a uvolněnou kapacitu pošle přes Ukrajinu na Slovensko.

Klíčovým poraženým celé situace tak bude Fialova vláda, která se v rozporu se svými nadějemi a proklamacemi nedočká poplatků za tranzit plynu ze západu na Slovensko. Českým domácnostem a firmám tak plyn podraží v příštích letech výrazněji, protože někdo bude muset zaplatit prázdné tranzitní plynovody, které předloni český kabinet nakoupil.

