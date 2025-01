Dalibor Martínek: Úřad prezidenta je zbytečný. A teď ještě Pavel naštval důchodce

Česko není prezidentský stát. Když byl prezidentem Zeman, provokoval veřejnost i politiky hloupými výroky. Asi ho to vnitřně uspokojovalo. Nijak to ale nesouviselo s fungováním tohoto státu. Petr Pavel se drží zkrátka. Ale ani marketingové fotostory z pouště na Dakaru nejsou součástí dění v této zemi. Jsou to hezké fotografie Pavla sedícího v písku. Toť vše.

Když prezident s něčím nesouhlasí, je to v zásadě jedno. Rozhodnou poslanci. Jedním z posledních příkladu může být rozpočet země na letošní rok. Prezident s ním nesouhlasil, poradil mu to jeho poradce, ekonom David Marek. Pavel se sešel s ministrem financí, vyslechl jeho argumenty, a nakonec stejně schodek ve výši 241 miliard podepsal. Co měl také dělat jiného. Kdyby nepodepsal, poslanci a senátoři by ho stejně přehlasovali a na realitě by se nic nezměnilo.

Prezident sice jezdí všude možně, v cizině i doma, reprezentuje. Čert ví, co vlastně reprezentuje. Pavel není Havel. V Česku se už nebojuje za svobodu. Pavel reprezentuje, že jsme taková menší, méně významná země v rozsahu celého světa. A nechá se u toho fotit. To by možná byla záslužná práce, ale proč kolem celý ten tyátr s prezidentskou funkcí? A s rozpočtem půl miliardy korun.

Kdyby ještě žil Karel Gott, a aspiroval na funkci lidem voleného prezidenta, což ovšem nikdy neudělal, budiž mu to ke cti, možná by uspěl. Tím má být řečeno, že český prezident je marketingová figura, nikoliv součást politického systému. Sedí na Hradě, který by spíš měl být zpřístupněn veřejnosti jako historická památka. Reálně reprezentuje jen sám sebe. Může trochu prudit politiky, to měli Klaus a Zeman v lásce. Ovšem to byli bývalí politici. Nyní už je úřad prezidenta jen jakousi zoo. Přijďte si nás vyfotit, jak někde reprezentujeme.

Samozřejmě, prezident má i mnoho ústavních kompetencí. Jmenuje členy bankovní rady, ústavní soudce, rektory, profesory. Ty všechny ale klidně může jmenovat premiér. Na to nepotřebujeme prezidenta.

Pavel má přesto asi pocit, že musí dostát jakési představě státnosti a důležitosti. Zavítal tedy po cestách po vlasti do jižních Čech. Na besedě s občany byl konfrontován s názorem nejmenované seniorky, že stát na důchodce kašle. S tímto atakem se vypořádal se ctí. Jak informoval denik.cz, prezident reagoval slovy, že „nikdo důchodce neokradl“.

Ať už okradl nebo neokradl, prezident má i v tomto ranku nulovou pravomoc. Nerozhoduje o výši důchodů. Může jen něco říct a média to, protože je to prezident, sdělí veřejnosti. Nic ovšem nezastře fakt, jde o peoněkud zbytečnou, sic dobře vyhlížející figuru. Aby si stát dělal PR, má k tomu vládu, premiéra, šéfy zastupitelských komor. Když se národ těšil tím, že tatíček Masaryk, první prezident, někam přijel vlakem a kamery to do kin černobíle natočily, mělo to význam v jakési emancipaci od Rakousko-Uherska.

Češi už jsou emancipovaní. Nejsme království jako třeba Velká Británie, abychom vzhlíželi ke každému kroku její výsosti. Tím, že udržujeme „tradici“ prezidentství, podporujeme jenom kult prominentní osobnosti, která ovšem nemá ani tradici, a ani reálný význam. Dejme Hrad lidem, vzpomínejme na Karla IV., a přestaňme si hrát na prezidentský stát, kterým nejsme.