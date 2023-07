Dominik Hašek: Ruští sportovci, kteří odsoudí válku, by si zasloužili evropský azyl. I s rodinami

Státy Evropské unie by měly zajistit azyl pro ruské a běloruské sportovce, kteří odsoudí ruskou agresi na Ukrajině. V sídle Evropského parlamentu ve Štrasburku to řekl bývalý český hokejový brankář Dominik Hašek alias Dominátor. Kromě sportovců by měli dostat azyl i jejich rodinní příslušníci. „Těm by jinak hrozilo trestní stíhání a s největší pravděpodobností i vězení," dodal Hašek.

Hašek jednal s europoslanci o tom, jak znemožnit mezinárodní starty ruských sportovců propagujících režim prezidenta Vladimira Putina. Pokud sportovci válku jasně neodsoudí, neměli by startovat v mezinárodních soutěžích ani na olympiádě příští rok v Paříži, dodal jeden z nejúspěšnějších hokejistů české historie a olympijský vítěz z her v Naganu v roce 1998.

„Každé vystoupení ruských a běloruských sportovců je prezentací síly Ruska a propagací války na Ukrajině. Organizátoři turnajů a sportovních soutěží by měli těmto sportovcům jasně zakázat vystupovat," apeloval Hašek.

Dominátor vystoupil před europoslanci:

„Politika a sport se prolínají. Ať už chceme, nebo ne. Kdybychom je chtěli oddělit, musely by se mnohé soutěže konat bez finanční podpory státu,“ doplnil europoslanec Tomáš Zdechovský, který Haška do Štrasburku pozval. Vystoupení ruských a běloruských sportovců na hrách je podle Zdechovského spojeno i s bezpečnostním rizikem. „Každý ruský sportovec přijíždí v doprovodu osoby, která je součástí tajné služby. To si nemůžeme dovolit," apeloval Zdechovský (KDU-ČSL).

Azyl pro sportovce i jejich rodiny

Mezinárodní olympijský výbor v současnosti počítá s možností startů ruských sportovců na olympiádě v Paříži, což některé další státy odmítají a zvažují bojkot her. Evropské země by podle Haška měly dát před případným nevysláním svých sportovců přednost tomu, aby vytvořily pro ruské sportovce zázemí pro případ, že by veřejně odsoudili agresi vůči Ukrajině.

„Dobře víme, že každý Rus, který odsoudí válku a Putinovo jednání, nejenže bude šikanován, ale pravděpodobně půjde před soud a bude odsouzen,“ prohlásil Hašek. Pokud získá v unijních zemích status uprchlíka sportovec i jeho rodina, může to podle hokejové legendy některé z nich motivovat.

Řada ruských sportovců však Putina přímo podporuje a v armádních střediscích má kvalitní podmínky k tréninku. Hašek připustil, že není jisté, kolik lidí by využilo možnosti odejít do EU, tato varianta však podle něj musí být k dispozici. Rusové odsoudivší válku by podle něj na olympiádě mohli startovat v rámci „uprchlického týmu“. Ostatním by neměla být účast povolena. „Žádné sportovní výkony nestojí za lidské životy a válka má tisíce obětí,“ dodal Hašek. Zmiňovaný bojkot v případě, že Rusové na olympiádě přeci jen budou, ale podle něj není šťastné řešení.

Lidovecký europoslanec Zdechovský chce o olympijském startu Rusů za dva týdny jednat v Paříži s vládními politiky. Spojení sportu s válkou na Ukrajině, které řada činitelů i sportovců odmítá, je podle něj nutné dostat do širšího povědomí. „Je potřeba to hlavně ukázat politikům ze zemí západní a jižní Evropy, kteří nechápou, co se dneska na Ukrajině děje,“ uzavřel Zdechovský.

