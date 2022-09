Za první den od vyhlášení mobilizace bylo v Rusku zadrženo přes 1300 lidí

V Rusku bylo během 24 hodin zatčeno více než 1300 lidí poté, co prezident Vladimir Putin vyhlásil kvůli vývoji invaze na Ukrajině částečnou mobilizaci v zemi, první od druhé světové války. Uvedl to server CNBC s odkazem na údaje nezávislé skupiny pro lidská práva OVD-Info.

Reklama

Do čtvrtečního rána bylo ve 39 městech po celé zemi údajně zadrženo asi1307 lidí, z toho největší počet protetantů byl zatčen v hlavním městě Moskvě (527) a Petrohradu (480). Téměř 50 lidí bylo zatčeno ve čtvrtém největším městě země, Jekatěrinburgu, a desítky byly v několika sibiřských městech, uvedl CNBC.

Důsledkem středečního Putinova oznámení týkajícího se zhruba 300 tisíc záložníků je i to, že ceny jednosměrných letů z Ruska prudce vzrostly a fotografie ze sociálních sítích ukazují dlouhé fronty na hraničních přechodech. Putinův předem nahraný televizní projev vyvolal i přes jinak značnou podporu obyvatel velké protesty, a to navzdory tvrdým ruským zákonům proti kritice armády a války na Ukrajině, kvůli kterým hrozí kritikům války a ruské armády až 15 let vězení.

Dalibor Martínek: Rusové se chystají na skutečnou válku. Měli bychom také Názory Nejhorší na ruské veřejné debatě je, že se hledají důvody neúspěchu války na Ukrajině. Nehledá se příčina této války, nediskutuje se tam, proč se vlastně vede. Ruští politologové a politici vyjadřují ve veřejných debatách v ruské televizi zděšení nad tím, jak špatně Rusko válku vede. Jak bylo nepřipravené, jak zvolilo špatnou strategii. Údery byly málo razantní. Jak to, že dosud nebyla zcela zničena ukrajinská infrastruktura? Dalibor Martínek Přečíst článek

Ruské ministerstvo vnitra zatýkání příliš nekomentovalo. Po Putinově prohlášení o mobilizaci jen uvedlo, že příslušníci ruského ministerstva vnitra přijali „dodatečná opatření“ v reakci na protiválečné protesty a „zajištění veřejného pořádku“.

„V řadě regionů došlo k pokusům o organizaci nepovolených akcí, při kterých se shromáždil extrémně malý počet účastníků. Všichni byli zkontrolováni a osoby, které se dopustily přestupků, byly zadrženy a předány územním útvarům policie k vyšetřování a trestnímu stíhání,“ uvedlo ministerstvo.

Reklama

Reakce na ruskou mobilizaci: Země G7 přislíbily další podporu Ukrajině Politika Ministři zahraničí ze skupiny sedmi nejvyspělejších zemí G7 potvrdili na středečním setkání v New Yorku svou spolupráci při rozšiřování podpory Ukrajině. Po jednání to řekl japonský ministr zahraničí Jošimasa Hajaši. Podporu Kyjevu znovu vyjádřila i britská premiérka Liz Trussová na Valném zasedání OSN. Prohlášení o podpoře následují po středečním oznámení prezidenta Vladimira Putina o první válečné mobilizaci od druhé světové války a jeho hrozbě použití jaderných zbraní k „obraně jednoty země“, uvedla agentura Reuters. duk, ČTK Přečíst článek