Dalibor Martínek: Rusové se chystají na skutečnou válku. Měli bychom také

Nejhorší na ruské veřejné debatě je, že se hledají důvody neúspěchu války na Ukrajině. Nehledá se příčina této války, nediskutuje se tam, proč se vlastně vede. Ruští politologové a politici vyjadřují ve veřejných debatách v ruské televizi zděšení nad tím, jak špatně Rusko válku vede. Jak bylo nepřipravené, jak zvolilo špatnou strategii. Údery byly málo razantní. Jak to, že dosud nebyla zcela zničena ukrajinská infrastruktura?

Nezaznamenal jsem zděšení veřejně vystupujícího ruského činitele nad zrůdnostmi, které ruská armáda na Ukrajině páchá. Naopak, zděšení panuje nad tím, že si nějací Ukrajinci, což jsou v ruských očích jacísi méněcenní Rusové, kteří žijí na ruském území, dovolí vzdorovat ruské armádě.

Debata se tam vede o chybné strategii ruských generálů. A také o tom, jestli jsou Ukrajinci národem nebo nejsou. Podle většiny Rusů nejsou. Co se týká strategie, většinou v Putinem hlídaných médiích zaznívá, že postup byl málo razantní. Že se mělo s Ukrajinci zatočit mnohem ostřeji. Nasadit víc vojáků, zničit silnice, elektrárny, železnici.

Někteří odvážní diskutéři v ruských médiích si dovolili po nezdarech ruské armády vyjádřit myšlenku, že kdyby se Rusko chovalo na Ukrajině lépe, mohlo by si Ukrajince naklonit. Tento názor je, aspoň v tamním veřejném prostoru, v menšině. Takže přichází mobilizace.

Putin nařídil v Rusku první mobilizaci od druhé světové války. A vyhrožuje všemi dostupnými zbraněmi Politika Ruský prezident Vladimir Putin nařídil první mobilizaci od druhé světové války a varoval Západ, že pokud bude pokračovat v tom, co nazval „jaderným vydíráním“, Moskva odpoví silou svého obrovského arzenálu. „Pokud je ohrožena územní celistvost naší země, použijeme všechny dostupné prostředky k ochraně našeho lidu – to není blufování," řekl Putin v televizním projevu k národu podle agentury Reuters. duk, ČTK Přečíst článek

Shrnuto, Rusům i Evropanům vadí válka na Ukrajině. Rusům proto, že byla málo agresivní. Evropanům proto, že vůbec začala.

Je to střet civilizací.

Na východě panuje a je rozšiřován narativ, že Evropa, a Západ všeobecně, usiluje o záhubu Ruska. Rusové to přijímají. A budou to přijímat do doby, dokud budou mít na chleba. Další myšlenka, kterou ideologové tamního režimu šíří, a která je tam všeobecně přijímaná, je, že Evropané jsou zhýčkaní, slabí. A že vůbec nebude těžké s nimi zatočit.

Faktem však je, že v Evropě dospěla civilizace do bodu, kdy si uvědomila, že je lepší domluva. V Rusku pořád upřednostňují tanky. V tomto střetu různě vyspělých kultur těžko očekávat, že na východě pochopí, že čím větší tlak bude, tím větší bude protitlak. Jak jim to sdělit? Nenapadá mě způsob.

Putin žene svět do Orwellovské války kontinentů. Nezbývá než se na ni připravit. A poučit se z putinovského řádění na Ukrajině. Žádné tanky, obrněná vozidla, která se táhnou v dlouhých kolonách silnicí. To je válka minulého století. Teď chce Putin do těchto plechovek nacpat další statisíce svých občanů. Ale na bojištích nyní už vítězí technologie, satelity, drony, informace. V tom je Evropa před Ruskem pekelně napřed.

Nemělo by nás to však ukolébat. I v této naší moderní době je možné za jisté zásady, za ochranu principů, ztratit život. Ano, život. Věřím, že toto vědomí má většina Evropanů někde hluboko pod kůží.

Zelenskyj: Ukrajinu osvobodíme, i přes Putinovy výhružky jadernými zbraněmi Politika Osvobodíme celé území Ukrajiny navzdory vyhrůžkám ruského prezidenta Vladimira Putina jadernými zbraněmi, řekl v rozhovoru s německým deníkem Bild ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Částečnou mobilizaci podle něj Rusko provádělo skrytě již dříve, než ji dnes oficiálně vyhlásilo. ČTK Přečíst článek