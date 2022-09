Reakce na ruskou mobilizaci: Země G7 přislíbily další podporu Ukrajině

Ministři zahraničí ze skupiny sedmi nejvyspělejších zemí G7 potvrdili na středečním setkání v New Yorku svou spolupráci při rozšiřování podpory Ukrajině. Po jednání to řekl japonský ministr zahraničí Jošimasa Hajaši. Podporu Kyjevu znovu vyjádřila i britská premiérka Liz Trussová na Valném zasedání OSN. Prohlášení o podpoře následují po středečním oznámení prezidenta Vladimira Putina o první válečné mobilizaci od druhé světové války a jeho hrozbě použití jaderných zbraní k „obraně jednoty země“, uvedla agentura Reuters.

Reklama

„Znovu jsme potvrdili, že země G7 spolupracují při podpoře Ukrajiny a reagují na potravinovou a energetickou bezpečnost," řekl Hajaši novinářům na tiskové konferenci v New Yorku. V rámci dodatečných sankcí proti Moskvě plánuje samotné Japonsko zakázat vývoz produktů souvisejících s chemickými zbraněmi do Ruska a rozšířit seznam organizací spojených s ruskou armádou, s nimiž nebude možné obchodovat, řekl Hajaši.

Dokud Kyjev nezvítězí

Británie bude Ukrajině poskytovat vojenskou pomoc do té doby, než Kyjev vyhraje válku proti Rusku. Na středečním Valném shromáždění OSN to slíbila nová britská premiérka Liz Trussová. Uvedla také, že ekonomická síla demokratických států může pomoci potlačit autoritářství.

EU chystá další protiruský balík, bude se týkat i diamantů a luxusního zboží Politika Evropská unie chystá nový balík sankcí proti Rusku. Konzultace se zástupci členských států EU by měly začít během několika dní, napsal server Politico s odvoláním na čtyři diplomatické zdroje. ČTK Přečíst článek

„V tomto kritickém okamžiku konfliktu slibuji, že zachováme nebo zvýšíme naši vojenskou podporu Ukrajině na tak dlouho, jak to bude nutné (...). Nepřestaneme v tom, dokud Ukrajina nezvítězí," řekla Trussová.

Ruský prezident Vladimir Putin ohlásil ve středu ráno částečnou mobilizaci. Podpořil také konání referend o připojení k Rusku v Moskvou okupovaných či ovládaných částech ukrajinského území.

Reklama

Mladí Rusové v obavě z odvodu prchají ze země, letenky prudce zdražily Politika V Rusku se po zprávě o částečné mobilizaci schyluje k nové vlně emigrace. Mladí muži se obávají odvodu do armády. Ceny letenek ze země prudce vystřelily. Někteří dopravci dokonce lety do dostupných destinací zcela vyprodali, píše server The Moscow Times. ČTK Přečíst článek

Podle Trussové i dalších zahraničních politiků se tak Putin „snaží ospravedlnit své katastrofální selhání" na Ukrajině. „Tohle nebude fungovat. Mezinárodní aliance je silná, Ukrajina je silná," řekl britská premiérka.

Trussová dále přislíbila, že „Británie bude do roku 2030 vynakládat tři procenta svého hrubého domácího produktu na obranu, čímž si v Evropě jako bezpečnostní aktér zachová vedoucí postavení".

Nakonec vyzvala k vytvoření rozsáhlého liberálního hospodářského plánu, jakéhosi „ekonomického NATO". „Skupina G7 a naši podobně smýšlející partneři musí jednat jako ekonomické NATO, aby společně bránili naši prosperitu," řekla.