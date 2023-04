Čekání na mobilizaci. Na další vlnu emigrace nemají Rusové peníze či pasy

Ti, kdo měli možnost z Ruska odjet, už to udělali, myslí si představitel organizace, která radí Rusům, jak se vyhnout službě v armádě nebo dezertovat. Ruský parlament tento týden schválil změny, které umožní doručování povolávacích rozkazů elektronicky, což vyvolalo spekulace, že nová mobilizace v Rusku je na spadnutí. Zatímco během první mobilizace na podzim se mnozí Rusové pokoušeli narychlo odjet ze země, hrozba dalšího povolávání do armády zatím masovou emigraci nevyvolala, všímá si web Rádia Svobodná Evropa.

„Ti, kdo v současnosti zůstávají v Rusku, často možnost odjet nemají. Nemají peníze, úspory, cestovní pasy. Nemají prostě možnost opustit svoje město, dům, všechno nechat a ze dne na den odjet," uvedl Ivan Čuviljajev, mluvčí projektu Iditě lesom (což lze přeložit jako Jděte lesem i jako Jděte někam, pozn. ČTK), který Rusům radí, jak se vyhnout mobilizaci do bojů na Ukrajině.

Dodal, že na jeho organizaci se ale v posledních dnech obrátilo rekordní množství lidí, kteří se ptají na možnosti odjezdu za hranice nebo do jiné části Ruska.

Neochota opustit příbuzné

„Odjet je přepych, privilegium, které mnozí nemají. Takže se nedá čekat, že to bude taková záplava lidí jako loni na jaře (po ruském vpádu na Ukrajinu) nebo na podzim (po vyhlášení mobilizace Putinem, pozn. red.)," domnívá se mluvčí projektu. Vedle nedostatku peněz podle něj také často lidem v odjezdu brání nutnost pečovat o příbuzné. Jeho organizace Rusům radí, aby v případě povolání do armády požádali o možnost náhradní civilní služby, což jim pomůže získat čas.

Změny v doručování povolávacích rozkazů vstoupí v platnost, až je svým podpisem stvrdí prezident země Vladimir Putin. Návrh zákona předpokládá, že pokud se nově předvolaní do dvou týdnů nedostaví na vojenskou správu, budou mít automaticky zakázáno vycestovat do zahraničí. Odpíračům vojenské služby také hrozí zákaz řídit auto, prodávat nebo kupovat nemovitosti či žádat o úvěry.

Navrhované úpravy podle listu The Moscow Times u mladých lidí vyvolávají zmatek, ale ne paniku. „Myslím, že prostě zkusím nikam nechodit. Nemám žádný plán ohledně odjezdu z Ruska a nebudu si ho teď ani dělat," popsal internetovým novinám 22letý muž, co by dělal v případě, že by dostal předvolání k odvodové komisi. Další se svěřil, že zkusí předstírat nemoc. „Je to kombinace důvodů – mé protiválečné pozice a také faktu, že nechci promrhat rok v armádě," uvedl tento 23letý mladík, který si přál zůstat v anonymitě.

Návrh zákona prošel parlamentem nebývale rychle. Když ho ve středu projednávala horní komora, jako jediná proti němu vznesla námitky Ljudmila Narusovová, vdova po bývalém starostovi Petrohradu Anatoliju Sobčakovi, povšimla si agentura AP.