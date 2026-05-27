Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Politika Z vládní rady pro rovnost žen a mužů hrozí odchod 53 expertů. Nelíbí se jim premiérův plán

Z vládní rady pro rovnost žen a mužů hrozí odchod 53 expertů. Nelíbí se jim premiérův plán

Z vládní rady pro rovnost žen a mužů hrozí odchod 53 expertů. Nelíbí se jim premiérův plán
Profimedia
nst
nst

Přesun agendy rovnosti žen a mužů z Úřadu vlády na ministerstvo spravedlnosti vyvolal ostrý odpor části odborné veřejnosti. Podmíněnou rezignaci už podalo 53 členek a členů vládní rady, jejích výborů a pracovních skupin. Pokud kabinet své rozhodnutí nepřehodnotí, chtějí skončit ke konci června.

Kvůli plánovanému přesunu agendy rovnosti žen a mužů z Úřadu vlády ČR na ministerstvo spravedlnosti podalo premiérovi Andreji Babišovi (ANO) podmíněnou rezignaci dosud 53 expertek a expertů z vládní rady, jejích výborů a pracovních skupin. Pokud vláda rozhodnutí nezmění, ukončí svou činnost k 30. červnu.

EU nechce platit dotace firmám spojeným s Babišem. Účet může skončit u Česka

EU nechce platit dotace firmám spojeným s Babišem. Účet může skončit u Česka

Politika

Česko má měsíc na to, aby Bruselu doplnilo odpovědi ke střetu zájmů Andreje Babiše. Evropská komise podle médií upozorňuje, že sporné dotace pro firmy spojené s Agrofertem mohou nakonec zůstat na českém státním rozpočtu.

ČTK

Přečíst článek

Uvedla to místopředsedkyně České ženské lobby Markéta Kos Mottlová, která je zároveň členkou rady. Podle ní se postoj rezignujících odborníků nezměnil ani po rozhodnutí vlády, že se agenda nemá přesunout na ministerstvo práce, jak se původně uvažovalo, ale na ministerstvo spravedlnosti.

Podmíněné rezignace k 30. červnu platí. Nic na tom nemění, že by se agenda přesouvala pod ministerstvo spravedlnosti. Aktuálně rezignovalo celkem 53 osob napříč výbory, pracovními skupinami a radou,“ uvedla Kos Mottlová.

Vláda přesouvá lidská práva i protidrogovou politiku

Kabinet minulý týden rozhodl o přesunu agend lidských práv a protidrogové politiky z Úřadu vlády do čtyř ministerstev. Změna má začít platit od července. Spolu s jednotlivými odbory a odděleními se má přemístit také zázemí osmi vládních rad.

Odborníci přesun kritizují s tím, že lidskoprávní témata, protidrogová politika i rovnost žen a mužů jsou průřezové oblasti, které se dotýkají více resortů zároveň. Podle nich proto vyžadují koordinaci přímo z Úřadu vlády.

„Agenda je průřezová,“ zdůraznila Kos Mottlová. Připomněla, že právě díky nadresortnímu řízení se podle ní podařilo prosadit například zákon o domácím násilí nebo odškodnění protiprávně sterilizovaných žen.

Po vládě chtějí analýzu dopadů

Zástupkyně a zástupci rady požadují, aby vláda zveřejnila analýzu, na jejímž základě o přesunu rozhodovala. Podle předsedkyně výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů Vandy Černohorské se na dnešním jednání ve Strakově akademii zástupci vlády na existenci analýzy několikrát odvolávali.

My jsme tu analýzu neviděli. Nikdo ji s námi nekonzultoval. Chtěli bychom ji vidět. Pokud nám ji pan premiér nezašle, tak si ji vyžádáme,“ uvedla Černohorská.

Podle ní vzbuzuje pochybnosti i samotný postup vlády. Původně se počítalo s tím, že agenda rovnosti žen a mužů přejde pod ministerstvo práce a sociálních věcí. Kabinet však nakonec rozhodl, že ji získá ministerstvo spravedlnosti.

Rada má čtyři výbory a čtyři pracovní skupiny

Pod vládní radu pro rovnost žen a mužů spadají čtyři výbory: pro prevenci domácího násilí, pro sociální politiku a rodinu, pro vyrovnané zastoupení v politice a pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů.

Součástí struktury rady jsou také čtyři pracovní skupiny. Zabývají se dopady covidové pandemie na rovnost, porodnictvím, otázkami romských žen a potřebami mužů. Členové a členky rady, výborů i pracovních skupin za svou činnost nepobírají odměnu.

Podle Kos Mottlové nyní odborníci čekají na pondělí, kdy premiér podle jejích slov přislíbil posoudit alternativní návrhy řešení. Pokud však vláda na přesunu pod ministerstvo spravedlnosti setrvá, rezignace budou podle ní nadále platit.

Související

Dalibor Martínek: Chce Babiš prolomit nezávislost ČNB? Měl by mlčet, národní banka pracuje dobře

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Lékařka Dita Protopopová

Michal Nosek: Reforma duševního zdraví začíná otázkou, proč zrovna Dita Protopopová?

Názory

Michal Nosek

Přečíst článek

Dalibor Martínek: Nastává den D. Metropolitní plán bude schválen. Ale ANO ho hned začne předělávat

Nový Rohan, domy Prokop a Barbora, 1. etapa
JTRE
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Po šestadvaceti letech nastává klíčový den pro nový územní plán hlavního města, který rozhoduje o tom, co a kde se bude stavět. Zastupitelstvo má ve čtvrtek na programu jeho schválení. Nebo odmítnutí. Jde o klíčový dokument pro rozvoj Prahy.

Spoluautor územního plánu, radní za Starosty Petr Hlaváček, který se na jeho přípravě podílí prakticky od začátku, tedy od roku 2012, kdy vedení města odhlasovalo potřebu takový dokument mít, ještě před pár týdny vyjadřoval pochyby, zda jeho velmi podrobný územní plán bude nakonec schválen.

ANO plán podpoří

Ondřej Prokop, kandidát na primátora za ANO v podzimních volbách, nyní potvrdil, že i jeho opoziční uskupení bude pro plán hlasovat. Nic už nestojí v cestě tomu, aby Praha měla nový územní plán. „Metropolitní plán bude zítra schválen,“ prohlásil Prokop na besedě věnované dostupnému bydlení. Podle něj je lepší varianta mít sice špatný plán, než nemít žádný plán.

„Metropolitní plán je hloupý kompromis. Hlaváček chce být konsenzuální se všemi, což se podepisuje na kvalitě návrhu,“ uvedl Prokop. Největším problém jsou podle něj úzkoprsé výškové limity staveb. A to i na místech, kde se výstavba vyšších budov nabízí. „Stavět nízké budovy na dopravních uzlech je nesmysl,“ uvedl. Podle něj to zavání hazardováním s veřejným prostorem. Prokop předpokládá, že po podzimních komunálních volbách se hned jeho strana pustí do úprav územního plánu. Už má seznam priorit, v čem je potřeba plán opravovat.

Praha čeká na nový plán roky

Na schválení nového pražského územního plánu se čeká roky. Aktuálně se totiž možnost stavět například na brownfieldech, jako je nákladové nádraží Žižkov nebo holešovické nádraží Bubny, řeší změnami stávajícího územního plánu. Změny trvají roky, zpomalují výstavbu. A je to korupční prostředí. Současný platný plán města pochází z rok 1999, a už když byl tenkrát schválen, byl vnímán jako provizorium.

„Stávající plán z roku 1999 už potřebám města nedostačuje,“ tvrdí Zdeněk Zajíček, prezident české Hospodářské komory. Podle něj se v metropoli vede diskuze o různých příčinách drahého bydlení, ale zásadní problém je právě v nedostatku bytů, kterých se staví o dvě třetiny méně než město potřebuje. Nový plán podle Zajíčka sice není definitivním řešením bytové krize, ale je nutným krokem pro posílení výstavby.

Jako poslední mávnutí praporkem pro schválení plánu bylo rozhodnutí výboru územního rozvoje pražského zastupitelstva, který tento týden doporučil schválení plánu.

Další komentáře (ne)korektního Dalibora Martínka

Související

Bytový komplex Nová Karolina v centru Ostravy.

Dalibor Martínek: Doba se definitivně změnila. U developera už nový byt nehledejte

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Hala Florenc

Mladí architekti navrhli novou halu autobusového nádraží Florenc. Dočasná stavba má sloužit až dvacet let

Reality

nst

Přečíst článek

Praha má poslední šanci odblokovat byty. Metropolitní plán může otevřít cestu až ke 350 tisícům nových bytů

Bytová výstavba
ČTK
nst
nst

Pražští zastupitelé budou ve čtvrtek rozhodovat o novém Metropolitním plánu, který má nahradit zastaralý územní plán z roku 1999. Hospodářská komora jeho schválení označuje za klíčový krok k řešení bytové krize v hlavním městě. Kritici naopak varují před nedostatečnou ochranou zeleně, slabou veřejnou vybaveností a uspěchaným schvalováním.

Praha stojí před jedním z nejdůležitějších rozhodnutí posledních let. Nový Metropolitní plán, který mají zastupitelé schvalovat na čtvrtečním jednání, má podle Hospodářské komory zásadně pomoci s rozvojem bytové výstavby. Pokud dokument projde, platit začne od 1. září.

Podle komory současný územní plán z roku 1999 už neodpovídá potřebám rostoucí metropole. Jeho zastaralost podle podnikatelské organizace komplikuje nejen výstavbu bytů, ale i plánování škol, dopravní infrastruktury a dalších veřejných staveb.

Bez nových bytů ceny neklesnou, tvrdí komora

Předseda Hospodářské komory Zdeněk Zajíček uvedl, že Praha dlouhodobě staví výrazně méně bytů, než potřebuje. Podle něj je právě nedostatečná nabídka hlavní příčinou drahého bydlení.

Dokud se to nezmění, budou ceny bydlení dál utíkat lidem i firmám. Žádná další regulace ten problém sama nevyřeší. Praha potřebuje hlavně stavět,“ uvedl Zajíček.

Nové byty v Karlíně

Módní pražský Karlín se dál zahušťuje, vyrostly tam nové byty

Reality

V pražském Karlíně vyrostl nový bytový komplex. Developerská skupina Horizon tam nyní zkolaudovala první etapu rezidenčního projektu Blízká. V první fázi přináší na pražský trh 135 bytů, druhá etapa s 93 byty směřuje k dokončení na konec roku.

nst

Přečíst článek

Komora tvrdí, že nový plán sice bytovou krizi sám o sobě nevyřeší, ale bez něj se město podle ní neposune. Za další nutné kroky označuje rychlejší stavební řízení, stabilní legislativu a větší podporu dostupného nájemního bydlení.

Brownfieldy a vyšší domy jako cesta k rozvoji

Jednou z hlavních výhod Metropolitního plánu je podle komory důraz na využití brownfieldů uvnitř města. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy uvádí, že dokument obsahuje kapacitu až pro 350 tisíc nových bytů.

Podle Hospodářské komory je pro Prahu výhodnější stavět uvnitř města než rozšiřovat zástavbu za jeho hranice. Takový přístup má být efektivnější z hlediska veřejných investic, dopravy i kvality života. Komora podporuje také větší využití výškové výstavby, s níž nový plán rovněž počítá.

Kritici žádají odklad

Metropolitní plán má ale i řadu odpůrců. Občanské sdružení Arnika tvrdí, že dokument nebyl připravován dostatečně transparentně a má nedostatky v ochraně zeleně i v zajištění veřejné vybavenosti.

Praha 9 koupí od společnosti Finep rozestavěný bytový dům v Čakovické ulici na Proseku

Praha 9 koupí bytový dům od Finepu. Dostupné nájmy nabídne učitelům i zdravotníkům

Reality

Praha 9 koupí od společnosti Finep rozestavěný bytový dům v Čakovické ulici na Proseku. Za nemovitost zaplatí 356,9 milionu korun bez DPH.

nst

Přečíst článek

Arnika minulý týden vyzvala zastupitele, aby schvalování odložili na červen nebo září. Podle sdružení nebyl dostatek času na prostudování finální verze dokumentu. Kritiku přidávají také místní občanské spolky, kterým vadí, že město nevyhovělo tisícům připomínek obyvatel.

Plán vzniká už od roku 2012

Přípravu nového územního plánu schválilo pražské zastupitelstvo už v roce 2012. O rok později zastupitelé odsouhlasili jeho zadání a v roce 2018 Institut plánování a rozvoje zveřejnil první návrh. Následovala tři kola připomínkování — v letech 2018, 2022 a 2025.

Současný územní plán může bez změny zákona platit nejdéle do konce roku 2028. Pokud by Praha do té doby nový plán neschválila, městu by podle komory hrozilo zablokování výstavby. Schválení Metropolitního plánu v úterý jednohlasně doporučil výbor územního rozvoje pražského zastupitelstva.

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

Související

Rekonstrukce domu, ilustrační foto

Rekonstrukci domu řešte jako celek. Postup po místnostech se prodraží, varují odborníci

Reality

Michal Nosek

Přečíst článek
Petr Hlaváček

Dalibor Martínek: Jak je to s metropolitním plánem? Ani jeho autor si není jistý

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Doporučujeme