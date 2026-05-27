Z vládní rady pro rovnost žen a mužů hrozí odchod 53 expertů. Nelíbí se jim premiérův plán
Přesun agendy rovnosti žen a mužů z Úřadu vlády na ministerstvo spravedlnosti vyvolal ostrý odpor části odborné veřejnosti. Podmíněnou rezignaci už podalo 53 členek a členů vládní rady, jejích výborů a pracovních skupin. Pokud kabinet své rozhodnutí nepřehodnotí, chtějí skončit ke konci června.
Uvedla to místopředsedkyně České ženské lobby Markéta Kos Mottlová, která je zároveň členkou rady. Podle ní se postoj rezignujících odborníků nezměnil ani po rozhodnutí vlády, že se agenda nemá přesunout na ministerstvo práce, jak se původně uvažovalo, ale na ministerstvo spravedlnosti.
„Podmíněné rezignace k 30. červnu platí. Nic na tom nemění, že by se agenda přesouvala pod ministerstvo spravedlnosti. Aktuálně rezignovalo celkem 53 osob napříč výbory, pracovními skupinami a radou,“ uvedla Kos Mottlová.
Vláda přesouvá lidská práva i protidrogovou politiku
Kabinet minulý týden rozhodl o přesunu agend lidských práv a protidrogové politiky z Úřadu vlády do čtyř ministerstev. Změna má začít platit od července. Spolu s jednotlivými odbory a odděleními se má přemístit také zázemí osmi vládních rad.
Odborníci přesun kritizují s tím, že lidskoprávní témata, protidrogová politika i rovnost žen a mužů jsou průřezové oblasti, které se dotýkají více resortů zároveň. Podle nich proto vyžadují koordinaci přímo z Úřadu vlády.
„Agenda je průřezová,“ zdůraznila Kos Mottlová. Připomněla, že právě díky nadresortnímu řízení se podle ní podařilo prosadit například zákon o domácím násilí nebo odškodnění protiprávně sterilizovaných žen.
Po vládě chtějí analýzu dopadů
Zástupkyně a zástupci rady požadují, aby vláda zveřejnila analýzu, na jejímž základě o přesunu rozhodovala. Podle předsedkyně výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů Vandy Černohorské se na dnešním jednání ve Strakově akademii zástupci vlády na existenci analýzy několikrát odvolávali.
„My jsme tu analýzu neviděli. Nikdo ji s námi nekonzultoval. Chtěli bychom ji vidět. Pokud nám ji pan premiér nezašle, tak si ji vyžádáme,“ uvedla Černohorská.
Podle ní vzbuzuje pochybnosti i samotný postup vlády. Původně se počítalo s tím, že agenda rovnosti žen a mužů přejde pod ministerstvo práce a sociálních věcí. Kabinet však nakonec rozhodl, že ji získá ministerstvo spravedlnosti.
Rada má čtyři výbory a čtyři pracovní skupiny
Pod vládní radu pro rovnost žen a mužů spadají čtyři výbory: pro prevenci domácího násilí, pro sociální politiku a rodinu, pro vyrovnané zastoupení v politice a pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů.
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu. Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia…
Součástí struktury rady jsou také čtyři pracovní skupiny. Zabývají se dopady covidové pandemie na rovnost, porodnictvím, otázkami romských žen a potřebami mužů. Členové a členky rady, výborů i pracovních skupin za svou činnost nepobírají odměnu.
Podle Kos Mottlové nyní odborníci čekají na pondělí, kdy premiér podle jejích slov přislíbil posoudit alternativní návrhy řešení. Pokud však vláda na přesunu pod ministerstvo spravedlnosti setrvá, rezignace budou podle ní nadále platit.