Po třech covidových letech končí povinnost nakažených být v izolaci

Ode dneška už není povinná sedmidenní izolace po pozitivním testu na covid-19. Ministerstvo zdravotnictví ji po víc než třech letech od vypuknutí epidemie v Česku zrušilo vyhláškou. Lékaři nebo hygienici budou moci dál izolaci nařídit v individuálních případech, například při vyšším riziku v zaměstnání.

Ministerstvo zdravotnictví doporučuje, aby i po zrušení povinné izolace lidé nakažení koronavirem zůstávali doma a vyhýbali se kontaktu s vnímavými jednici, například staršími či chronicky nemocnými lidmi.

Pozitivní test mělo téměř pět milionů Čechů

První potvrzené případy COVID-19 se v Česku objevily 1. března 2020. Dosud mělo podle údajů ministerstva zdravotnictví pozitivní test na covid přes 4,6 milionu osob, skoro desetina z nich byla pozitivně testována opakovaně. Od konce roku 2020 je dostupné očkování, podstoupilo ho 65,5 procenta populace. Třetina má i posilující dávku a 7,5 procenta dvě posilující dávky vakcíny.

Největší vlny epidemie Česko zažilo od října 2020 do května 2021 a znovu od podzimu 2021 do jara 2022. V nemocnicích bylo najednou i téměř 8000 pacientů s COVID-19.

Za poslední týden mělo pozitivní test zhruba 1300 lidí a v nemocnicích je podle posledních údajů zhruba 300 pacientů, z nich 16 na jednotkách intenzivní péče.

Ministerstvo zdravotnictví dál doporučuje udržování rozestupů od ostatních lidí, časté mytí rukou a několikrát denně větrání.

"Pokud máte příznaky onemocnění, zůstaňte raději doma a omezte na nezbytné minimum kontakt s rizikovými skupinami, jako jsou senioři a osoby s chronickým onemocněním, abyste zabránil šíření onemocnění, například v pracovních nebo dětských kolektivech," uvedlo ministerstvo. Pokud je to možné, nemocní mají využít práci z domova.