Fico zpochybnil očkování proti covidu. Šlo jen o byznys, uvedl

Slovenský premiér Robert Fico zpochybnil význam očkování proti onemocnění covid-19 i samotné vakcíny, kterými řada zemí včetně Slovenska hlavně během silných vln koronavirové nákazy očkovala své obyvatele. Fico se rovněž vyslovil proti případnému posílení pravomocí Světové zdravotnické organizace (WHO) v souvislosti s jakoukoliv pandemií.

„Patřil jsem mezi lidi, kteří odmítali očkování a ani ani jednou jsem se nenechal naočkovat, co se týče covidu. Byly to experimentální vakcíny, které nebyly vyzkoušené. Bylo obrovské riziko, že způsobí vážné zdravotní problémy. Nešlo o nic jiného než o obyčejný byznys,“ řekl Fico v jednacím sálu slovenské sněmovny, kde odpovídal na dotazy poslanců.

Fico během silných vln koronavirové nákazy jako opoziční politik kritizoval tehdejší epidemické restrikce na Slovensku a očkování proti covidu-19 nepodpořil. Slovensko se zařadilo v EU k zemím s nejnižším podíl naočkovaného obyvatelstva proti covidu-19.

Fico: Lidé po očkování zemřeli

„Mohu vám ukázat z mého okolí několik lidí, kteří mají vážné zdravotní potíže po očkování. Mohu vám říct tři případy lidí, kteří zemřeli po očkování. Každý, kdo tu je, zná někoho, kdo měl vážný problém po očkování. Stále ty případy přibývají a budou další,“ uvedl Fico ve sněmovně.

Podle něj Slovensko nesmí dovolit, aby mu bylo odebráno právo řídit boj proti jakékoliv pandemii. V opačném případě by podle něj někdo z WHO mohl nařizovat zemím, jak mají postupovat.

Fico se už ve středu zastal vládního zmocněnce pro prověření postupu státu za pandemie covidu-19 Petera Kotlára, který dlouhodobě vystupuje proti očkování, a slíbil posílit jeho pravomoci. Kotlár navrhl vládě, aby zastavila očkování mRNA vakcínami proti covidu-19. Ve své zprávě Kotlár také tvrdil, že vakcíny mění lidskou DNA. Toto jeho vyjádření odmítli slovenští vědci a například část vládních politiků uvedla, že takovou zprávu by při hlasování v kabinetu nepodpořili.

Kotlár se rovněž vyslovil proti nové pandemické úmluvě, na které se členské státy WHO letos na jaře nedohodly. Nová úmluva by měla reagovat na některé nedostatky, které se projevily za pandemie covidu-19.