Rusko „přišlo” o malíře Maleviče i Repina, galerie je prezentují jako Ukrajince

Městské muzeum Amsterodam (Stedelijk Museum) přestalo prezentovat avantgardního umělce Kazimira Maleviče jako Rusa a nově o něm hovoří jako o malíři narozeném na Ukrajině rodičům polského původu. Také Metropolitní muzeum v New Yorku přezkoumalo informace o národnosti některých umělců a jako Ukrajince nově představuje Ilju Repina nebo Ivana Ajvazovského. Informoval o tom magazín The Art Newspaper.

Informace o Malevičovi už nizozemské muzeum změnilo v textech ve výstavních sálech i na webových stránkách. Otázka Malevičovy národnosti je přinejmenším komplikovaná. Malevič se sice narodil v Kyjevě, ale v době jeho narození, v roce 1879, město patřilo k Ruskému impériu.

Malevič (1879-1935) je považován za průkopníka geometrického abstraktního umění a zakladatele avantgardního hnutí suprematismu. Jeho obraz s názvem Mystic Suprematism (Black Cross on Red Oval) vystavený v roce 2015 v aukční síni Sotheby´s v New Yorku (na hlavním snímku) měl tehdy prodejní cenu 45 milionů dolarů (téměř miliardu korun).

Také Ilja Repin (1844-1930) se narodil na území dnešní Ukrajiny, a to ve městě Čuhujiv nedaleko Charkova. Národní galerie v Londýně k jeho původu uvádí: „Repin byl předním umělcem ruského realistického hnutí konce 19. století. Narodil se na Ukrajině a začínal jako malíř ikon." Ajvazovskij (1817-1900), který proslul svými malbami moře, se narodil ve Feodosiji na poloostrově Krym.

K přezkoumání informací o národnosti některých umělců ve svých materiálech světová muzea na sociálních sítích vyzývala historička umění Oksana Semenikovová. „Pokud jde o Ajvazovského, tak jsem Metropolitní muzeum nežádala, aby z něho udělalo Ukrajince. Ale Rus rozhodně není. Byl Armén a celý život žil na Krymu na Ukrajině," sdělila Semenikovová časopisu The Art Newspaper.

