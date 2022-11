Ropa je vše, co Putinovi zbylo. Dokažme mu, že se bez ní obejdeme, říká Bidenův muž

Putin zničil ruskou ekonomiku. Jediné, o co se ještě může opřít, je ropa, uvedl v rozhovoru pro CNBC Amos Hochstein, poradce amerického prezidenta Joea Bidena.

Reklama

Putinova válka na Ukrajině si vybírá svou daň na ruské ekonomice. Kreml se možná Západu za jeho ekonomické sankce vysmívá, ale čísla hovoří jasně. Ruská ekonomika letos podle odhadu ruské centrální banky klesne o 3,5 procenta. A k růstu se nevrátí ani v příštím roce.

Ještě loni bylo Rusko největším dodavatelem zemního plynu a ropných produktů do EU. Válka na Ukrajině ale vše změnila. „Navzdory dostupným těžebním a přepravním kapacitám Rusko od počátku roku 2022 snížilo své dodávky plynu do EU meziročně téměř o 50 procent,“ uvádí Mezinárodní energetická agentura.

„Plyn už do Evropy Rusko neprodá, takže mu zbývá jen ropa, z níž financuje tuto válku,“ uvedl Hochstein.

Brusel chystá dočasné omezení ceny plynu na hlavním obchodním uzlu Politika Evropská komise připravuje sadu opatření na snížení cen plynu včetně "dynamického" stropu pro obchodování v klíčovém virtuálním uzlu Title Transfer Facility (TTF). Tento mechanismus by byl k dispozici do té doby, než se spustí nový cenový index pro obchodování se zkapalněným zemním plynem, což by mohlo být na jaře příštího roku. Vyplývá to z předběžného plánu unijní exekutivy. ČTK Přečíst článek

„Energetika je nyní ve světě problémem číslo jedna. Bohužel, nebo možná naštěstí?“ dodal Bidenův poradce s tím, že budoucnost energetiky je v obnovitelných zdrojích. Svět by se podle něj měl zbavit závislosti na ropě a plynu.

Reklama

Hochstein zároveň apeloval na to, aby státy v této oblasti začaly co nejrychleji jedat a vytvořily bezpečnější prostředí pro rozvoj nových technologií v energetice. Připomněl, že USA vydají v následujících letech na klimatické a energetické programy přes 370 miliard dolarů (devět bilionů korun). Vláda plánuje zavést či zvýšit podporu pro nákup elektromobilů či instalaci solárních panelů a větrných elektráren. V plánu jsou také daňové úlevy pro jadernou energetiku či technologie zachycování oxidu uhličitého.

Až příští zima bude kritická. Až skutečně nebude ruský plyn, varují energetici Money Politici a domácnosti se kvůli omezování ruských dodávek obávají nadcházející zimy, nedostatku energií a jejich vysokých cen. Příští zima ale bude ještě horší, varují šéfové mocných ropných a plynárenských společností. Vlády by se proto měly připravovat na ještě větší demonstrace a stávky, než jaké se v poslední době konaly ve Francii, Německu či Česku, napsal server CNBC. Dušan Kütner Přečíst článek