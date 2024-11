Mladí lidé v IT: Přinese nová generace nové příležitosti?

Dnešní mladá generace vyrůstá v době, kdy tvoří technologie součást každodenního života. Již od útlého věku jsou v kontaktu s internetem, dotykovými telefony a notebooky. Právě tato generace může do světa IT vnést svěží nápady i nový způsob myšlení.

Reklama

Přístup mladých lidí k práci se od předešlých generací často liší. Touží po flexibilitě, kreativitě a možnosti rychle vidět výsledky svého úsilí. Tento odlišný přístup však nemusí být překážkou – naopak, představuje novou příležitost. Mladí IT odborníci rádi hledají nové cesty, jak pracovat efektivněji, a jejich kreativní myšlení často vede k novým řešením.

Přesně takový přístup podporuje i Česká spořitelna, která je se svým vývojovým týmem o více než 1 500 zaměstnancích jednou z největších IT organizací v České republice. „Pro společnost, která chce být v digitálním světě lídrem, je schopnost zaujmout a podporovat mladé IT talenty klíčová. Sledujeme aktuální trendy nejen z pohledu zaměstnavatele, ale také z pohledu IT. Aktivně do našich služeb integrujeme nové technologie, které mohou být pro naše klienty užitečné. Chceme posouvat možnosti toho, co může moderní banka klientům nabídnout,“ vysvětluje Petra Horová, Tribe Lead for IT Risk Solutions České spořitelny.

Obecně je zásadní důvěra v přímé podřízené a prostředí, které podporuje zodpovědnost a poučení z chyb. Tento přístup napomáhá vytvářet pracovní atmosféru, kde má každý možnost se rozvíjet. Také je důležité zaměstnancům poskytnout prostor se rozhodovat samostatně. Současně s tím se však Česká spořitelna zaměřuje na kulturu sdílení know-how a společné práce, kde si kolegové navzájem předávají zkušenosti a učí se jeden od druhého.

„Vysoká dostupnost informací a příležitostí umožňuje mladým lidem proniknout do IT světa rychleji než kdykoliv dříve. Jako zaměstnavatel usilujeme o to, aby byl jejich nástup do zaměstnání ještě komfortnější. Vývojářům dopřáváme rovnováhu mezi pracovním a osobním životem i příjemné pracovní prostředí. Klademe důraz také na psychické zdraví, o které se mladá generace zajímá více než ty předchozí. Není pro ni atraktivní rutinní práce a má zájem spíše o projekty s reálným dopadem a viditelnými výsledky,“ doplňuje Petra Horová.

Reklama

Oblast IT se neustále vyvíjí a stejně tak se mění i bankovní trh – klienti očekávají rychlost a možnost zařídit si prakticky vše online. Česká spořitelna na tyto změny aktivně reaguje a přizpůsobuje své služby potřebám moderních zákazníků. Mladá generace, která vyrůstá v digitálním světě, zde získává přirozenou výhodu. Je zvyklá na rychlost a flexibilitu digitálních řešení, což je v prostředí, kde se změny dějí takřka okamžitě, zásadní. Společnosti, které dokážou přitáhnout mladé talenty a nabídnout jim podmínky pro rozvoj si tak do budoucna zajistí úspěch.

Češi na Kanárech hledají lepší work-life balance. Nikdo tu neřeší, jaké máte auto, ale jestli je grilovačka na pláži Enjoy Početná komunita krajanů se postupně prosazuje na Kanárských ostrovech. Pomohla tomu i pandemie, která na ostrovy přilákala řadu lidí, protože tu nepanovaly tak přísné podmínky jako jinde. Navíc tu je stabilní klima, příjemné permanentní jaro. Češi se tu potkávají na letištích i na plesech. A daří se jim tu podnikat – v realitách, hoteliérství i gastru. Už dávno neplatí, že „Kanáry“ jsou jen pro celebrity a extrémně zámožné. Petra Nehasilová Přečíst článek

Tradiční kariéra skončila. Co teď s ní? Leaders Práce a profese už nemají dřívější stabilitu skoro pro nikoho. Pro klid v duši a budoucnost je tedy nutné přehodnotit dřívější názory. Profesní cesta člověka se měni v něco nového, už neexistuje lineární cesta k úspěchu, zamýšlí se April Rinne v aktuální eseji prestižního Harvard Business Review (HBR). Newstream.cz články z HBR na základě licence přináší pravidelně. ©2023 Harvard Business Review. Distributed by The New York Times Licensing Group Přečíst článek

Harvard Business Review: Práce není sekta ani rodina. Proč je těžké dát výpověď, i když zaměstnání nestojí za nic? Leaders Přátelské vztahy, loajalita i nostalgie. To vše může bránit odejít z práce, ačkoli je jinak neuspokojivá. Pět oblastí, které psychologicky brání výpovědi a co s tím, popisuje Marlo Lyonsová v článku prestižního Harvard Business Review (HBR). Newstream.cz články z HBR na základě licence přináší pravidelně. ©2023 Harvard Business Review. Distributed by The New York Times Licensing Group Přečíst článek

Harvard Business Review: Polovina manažerů je vyhořelá. Co s tím? Leaders Jak zabránit tomu, aby se nákaza vyhoření nerozšiřovala od demotivovaných manažerů po celé firmě? Autoři, manažeři Microsoftu, sdílejí své poznatky v článku prestižního Harvard Business Review (HBR). Newstream.cz články z HBR na základě licence přináší pravidelně. ©2023 Harvard Business Review. Distributed by The New York Times Licensing Group Přečíst článek