Ukrajinci dál postupují Ruským územím. Obránci postoupili k Pokrovsku

Ukrajinské síly v ruské Kurské oblasti stále postupují, za uplynulý den o další 1,5 kilometru. Na poradě vrchního velení s prezidentem Volodymyrem Zelenským to uvedl hlavní velitel ukrajinských ozbrojených sil Oleksandr Syrskyj. Zelenskyj na sociálních sítích zveřejnil video z jednání. Rusové naopak postoupili k Pokrovsku na východě Ukrajiny, informují některá média.

Od začátku své operace 6. srpna Ukrajinci podle Syrského pronikli do Ruska do hloubky 35 kilometrů, ovládli území o rozloze 1150 kilometrů čtverečních a 82 obcí. Zelenskyj podle agentury AP uvedl, že ukrajinská armáda má plnou kontrolu nad městem Sudža, což je dosud největší obec, kterou ukrajinská armáda podle vlastních prohlášení obsadila. Před válkou tam žilo asi 5000 lidí a je tam poslední funkční tranzitní bod pro vývoz ruského plynu do Evropy přes Ukrajinu. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by byl tok plynu přes Sudžu narušen, podotýká AP.

Syrskyj mezitím také oznámil, že Kyjev zřídil první úřad vojenského velitele v obsazené části ruského regionu. Šéfem se podle něj stal generálmajor Eduard Moskaljov. „Pro udržení veřejného pořádku a pokrytí naléhavých potřeb místních obyvatel byl zřízen na Ukrajinou kontrolovaných územích Ruska první vojenský velitelský úřad,“ sdělil Syrskyj podle serveru Ukrajinska pravda. Zelenskyj o den dříve uvedl, že Ukrajina zvažuje vytvoření vojenských správních úřadů v jí kontrolované části Kurské oblasti.

Kyjev nemá zájem o okupaci území

Poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak dnes zopakoval dřívější tvrzení ukrajinského ministerstva zahraničí, že Kyjev nemá zájem na okupaci ruského území. „Má ale zájem na zničení mnoha ruských vojenských objektů, vytlačení zbytků ruských jednotek za linie, které umožňují dělostřelecké a balistické útoky na ukrajinské území, na vytvoření bezpečnostního pásu kolem ukrajinských hranic a zničení vojenské logistiky a infrastruktury,“ napsal na síti X Podoljak. Dodal, že na rozdíl od Ruska Ukrajina vede obrannou válku, aby zajistila ochranu svých obyvatel.

Ukrajina se už přes 900 dní brání rozsáhlé ruské agresi. Ukrajinci vpád ruských vojsk na své území zčásti odrazili a některá svá území dobyli zpět. Rusové ale části ukrajinských regionů na východě a jihu země nadále okupují a boje pokračují. Na východě Ukrajiny v poslední době ruská invazní vojska pomalu, ale setrvale postupují.

Zatímco úspěch překvapivé operace v Kurské oblasti posílil morálku mezi ukrajinskými vojáky, ruské síly dobývají další území v Doněcké oblasti, napsal server Politico. Od doby, co Ukrajina zahájila kurskou ofenzivu, „tak bych řekl, že se situace na naší části fronty zhoršila,“ řekl bruselskému webu mluvčí ukrajinské 110. mechanizované brigády Ivan Sekač. Tato brigáda je v současnosti v pokrovském okrese Doněcké oblasti. „Dostáváme ještě méně munice než dříve, a Rusové tlačí,“ dodal.

Podle webu RBK-Ukrajina ruská vojska na východě Ukrajiny téměř pronikla k Pokrovsku, kde ukrajinské úřady vyzývají civilisty, aby neodkládali evakuaci. Nepřátelské jednotky jsou jen deset kilometrů od města, uvedl na sociální síti šéf vojenské správy Serhij Dobrjak. Varoval také, že palba ruských děl zabíjí civilisty, a tak by z města měli odejít především senioři a rodiny s dětmi.

Prohlášení jednotlivých stran konfliktu o vývoji bojů nelze bezprostředně ověřit z nezávislých zdrojů.