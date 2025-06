Ukrajinci udeřili v Rusku, zničili třináct letadel

Ukrajina při svém nedělním dronovém útoku na základny ruského letectva zničila nejméně 13 letadel a další poškodila. Uvedl to Andrij Kovalenko, šéf centra pro boj proti dezinformacím při ukrajinské bezpečnostní a obranné radě.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj již v neděli oznámil, že při akci tajné služby SBU bylo na letištích v několika ruských regionech zasaženo 34 procent ruských strategických bombardérů. Přesný počet zničených letounů neuvedl.

„Nejméně 13 ruských letadel zničeno a mnoho dalších poškozeno,“ napsal Kovalenko na Telegramu.

Zdroj z ukrajinské bezpečnostní služby SBU dříve uvedl, že koordinované útoky zasáhly celkem 41 letadel používaných k „bombardování ukrajinských měst“. Konkrétně zmínil strategické bombardéry Tu-95 a Tu-22 a letadla včasné výstrahy A-50.

Ukrajina, která se již více než tři roky brání plošné ruské invazi, při akci s kódovým názvem Pavučina použila 117 menších dronů, na dálku vypuštěných z bezprostřední blízkosti ruských základen strategického letectva. Lidem, kteří se na akci podíleli, se podle Zelenského podařilo včas opustit ruské území.

Ruské ministerstvo obrany v neděli potvrdilo, že Ukrajina podnikla dronové útoky na vojenská letiště napříč pěti ruskými regiony včetně Murmanské, Irkutské, Ivanovské, Rjazanské a Amurské oblasti. Uvedlo také, že protiletadlová obrana odrazila útoky ve všech oblastech kromě dvou.

Ukrajina útok podnikla před dnešním druhým kolem přímých jednání s Ruskem, které se uskuteční v Istanbulu.

